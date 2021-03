Sebastien Loeb zmieni pilota na kolejny Rajd Dakar, na prośbę zespołu Prodrive.

- Seb zadzwonił do mnie we wtorek, tuż przed południem i powiedział mi, że będzie kontynuował starty, ale z innym pilotem - przekazał Elena. – Poinformował mnie, że była to prośba od Prodrive, który uznał że nie byłem wystarczająco zaangażowany oraz że popełniłem zbyt wiele błędów nawigacyjnych podczas ostatniego Dakaru.

- Nie była to łatwa decyzja i nie była to łatwa rozmowa telefoniczna, ponieważ spędziliśmy razem dwadzieścia trzy lata, a Daniel jest moim przyjacielem - przekazał Loeb. - Pojawiło się wiele opinii z zewnątrz na temat Daniela, rozmawialiśmy o tym z Prodrive i po przeanalizowaniu wszystkich naszych wyników w ostatnim Dakarze doszliśmy do wniosku, że warto spróbować czegoś innego. Mam 47 lat i nie zostało mi zbyt wiele lat na wygranie Dakaru. Chcę więc wykorzystać wszystkie możliwe szanse. Przyszłość pokaże, czy to była właściwa decyzja. W każdym razie nie zmienia to moich relacji z Danielem.

Pierwszy start Loeba i Eleny w Dakarze, w barwach zespołu Bahrain Raid Xtreme prowadzonego przez Prodrive nie układał się po ich myśli. Już na samym początku tegorocznej edycji zanotowali spore straty z powodu serii przebitych opon. Przydarzyły się błędy w nawigacji. Na szóstym etapie rajdu w Hunterze doszło do awarii i czekali dziewięć godzin na ciężarówkę serwisową. Kłopoty techniczne pojawiły się też podczas pierwszej części etapu maratońskiego, a w trakcie drugiej, po uszkodzeniu kolejnej opony, wycofali się z rajdu.

- Ok, zgubiłem się na pierwszym etapie, ponieważ odkrywałem jak działa nawigacja z wykorzystaniem tabletu w miejsce papierowego roadbooka, ale nie sądzę, abym popełnił więcej błędów w nawigacji niż pozostali - dodał Elena. - Dwa razy stawaliśmy na podium w tym rajdzie [red. drugie miejsce w 2017 roku z Peugeotem, trzecie miejsce w 2019 roku z PH Sport] i być może to my wygraliśmy najwięcej etapów we wszystkich czterech Dakarach, w których uczestniczyliśmy.

Elena nie waha się krytykować zespół Prodrive: - Zanim powiesz, że Elena marnuje czas Loeba, posłuchaj Eleny. Wasz samochód nie jest stworzony do wygrywania. Jesteście zespołem, który jest niereformowalny. Nie słuchaliście mnie. Spędziłem godziny z moim inżynierem, przepraszam, ponieważ jest naprawdę uroczy, ale godzinami dyskutowaliśmy podczas video konferencji, mówiąc wam, co robić, a czego nie robić, jak wygrać Dakar i sprawić, by samochód był konkurencyjny. Nie posłuchaliście rad, czy to ode mnie, Naniego Romy czy Seba. Robiliście co chcieliście. To normalne, taką macie filozofię. Prodrive, najlepsza drużyna na świecie, która wygrała wszystko… Ostatnią rzeczą, jaką wygraliście, był sezon 2003 z Solbergiem.

Loeb nie podał jeszcze nazwiska nowego pilota.

Sebastien Loeb i Daniel Elena po swój pierwszy tytuł w generalce Rajdowych Mistrzostw Świata sięgnęli w 2004 roku. Sukces powtarzali w sezonach 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. Wcześniej, w 2001 roku, triumfowali w JWRC.