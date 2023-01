Kronika video: Etap 2 Rajdu Dakar

W poniedziałek ścigano się na odcinku liczącym 430 kilometrów, którego mocno kamienista charakterystyka dała się we znaki wielu zawodnikom.

- Naprawdę to był piekielnie trudny etap. Na trasie pełno było ogromnych, ostrych kamieni. Ostatnie 40 kilometrów przejechaliśmy już w ciemnościach. Nawigowanie po wydmach w takich okolicznościach to naprawdę arcytrudna sprawa. Cieszę się, że jesteśmy na mecie. To był najtrudniejszy etap, jaki kiedykolwiek jechałem tutaj w Arabii Saudyjskiej - mówił Szymon Gospodarczyk o trasie prowadzącej do Al-Ula.

Po upadku na początku etapu i kontuzji barku z rywalizacji wycofał się Maciej Giemza. Kuba Przygoński i Armand Monleon ponieśli spore straty. Problemy przebitymi oponami w Mini T1+, sprawiły, że mimo prób napraw ogumienia, musieli poczekać na ciężarówkę serwisową.

Marek Goczał i Maciej Marton byli najszybsi w kategorii T4. Natomiast na drugim stopniu etapowego podium w wadze ciężkiej stanął Darek Rodewald tworzący załogę z Janusem Van Kasterenem i Marcelem Snijdersem.

