KTM z nowym motorem na Dakar

W latach 2001-2007 KTM wygrywało Rajd Dakar w Afryce, a od 2009 do 2019 austriacka marka była niepokonana w edycjach południowoamerykańskich. Następnie rajd przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, gdzie w 2020 i 2021 zwyciężyła Honda, zrzucając z tronu KTM.

W styczniu 2022 roku ekipa z Austrii spróbuje odzyskać pierwsze miejsce, wystawiając całkowicie przebudowany model 450 Rally. Głównym celem było poprawienie prowadzenia, o czym więcej dla Motorsport.com opowiedział Matthias Walkner.

- Zbudowaliśmy od początku motor, który będzie łatwiejszy w obsłudze. Teraz szybciej będzie można pokonywać kamieniste, czy szutrowe drogi, a także wydmy. Dodatkowo warunki nie powinny wpływać na stabilność - tłumaczy Walkner.

Sercem nowej maszyny jest stalowa rama, wzorowana na motocyklach motocrossowych. To całkowita zmiana filozofii w przypadku motocykli ekipy z Austrii.

- To ja byłem pomysłodawcą tego, żeby bardziej pójść w kierunku ram motocrossowych. Dział motocrossu KTM jest ogromny, my jako sekcja rajdowa musieliśmy przetestować to sami.

Walkner został po raz drugi mistrzem świata w cross-country w sezonie 2021. Austriak przeszedł testy na nowym 450 Rally, ale nie używał go w trakcie zawodów. Motocykl został przygotowany na rajd Dakar. Zespół dał wybór austriackiemu zawodnikowi z jakiej maszyny chce korzystać.

- Trudno było się zdecydować, ale ostatecznie wybrałem nowy model. Po dziesięciu ekstremalnych dniach testów, już wszystko wiemy. Wypróbowaliśmy wszystkie możliwe konfiguracje. Cieszę się, że wszystko działa dobrze - zakończył.