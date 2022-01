Arunas Gelazninkas na pętli wokół Ha’il był osiemnasty w motocyklowej stawce i pierwszy w Original By Motul.

- Dzisiaj osiągnąłem swój rekord jeśli chodzi o najlepszy wynik. - Zająłem osiemnaste miejsce w generalce i zostałem liderem Original by Motul. Bardzo się cieszę. Minąłem wielu mocnych zawodników. To mój najlepszy rezultat w karierze. Teraz czas odpocząć, a następnie przygotować motocykl do dalszej jazdy.

W stawce motocyklistów jadących bez asysty drugi rezultat miał Milan Engel. Stracił niewiele ponad minutę do Litwina. Trójkę skompletował debiutujący w rajdzie Charan Moore (+11.37)

Zwycięzca prologu - Benjamin Mellot, pogubił się w końcówce etapu i stracił ponad 45 minut. Kolejne miejsca zajęli Giordano Pacheco (+47.58) i Stuart Gregory (+1:00.6).

Etap 1B: Original by Motul

1.Arūnas Gelažninkas KTM 450 Rally Replica

2.Milan Engel KTM 450 Rally Replica +1.3

3.Charan Moore KTM 450 Rally Replica +11.37

4.Benjamin Melot KTM 450 Rally Replica +45.47

5.Giordano Pacheco KTM 450 Rally +47.58

6.Stuart Gregory KTM 450 Rally Replica +1:00.06

7.John Kelly KTM 450 Rally Replica +1:09.38

8.David Pabiska Husqvarna 450 Rally Replica +1:10.25

9.Philippe Cavelius KTM 450 Rally Replica +1:10.49

10.David Gaits KTM 450 Rally +1:11.28