Loeb chce walczyć o wygraną

Loeb ma na koncie cztery występy w Rajdzie Dakar w latach 2016-2019. W legendarnym maratonie Francuzowi towarzyszył Daniel Elena. Duet był bliski wygranej już w swoim drugim starcie. Do triumfatorów i zespołowych kolegów z Team Peugeot Total: Stephane’a Peterhansela i Jean-Paula Cottreta zabrakło niewiele ponad 5 minut.

Po opuszczeniu jednej edycji dziewięciokrotni rajdowi mistrzowie świata wracają na pustynię w barwach nowo powstałego zespołu. Bahrain Raid Xtreme to owoc współpracy Prodrive’u i funduszu kapitałowego z Królestwa Bahrajnu. Drugim BRX Hunterem pojadą Nani Roma i Dani Oliveras. Samochód napędza 3,5-litrowy silnik Ford EcoBoost, wyposażony w dwie turbosprężarki. Zadeklarowana moc wynosi 400 KM.

Loeb spytany przez Motorsport.com czy nowa konstrukcja zdoła pokrzyżować szyki silnej konkurencji z X-Raid Mini i Toyoty, odpowiedział:

- Mam nadzieję. Nie jedziemy tam, aby być za nimi - powiedział Francuz. - Zawsze chcę wygrać. Cel to dać z siebie wszystko i być gotowym do rywalizacji. Jednak nie byliśmy w stanie bezpośrednio porównać się z konkurencją i nie nakręciliśmy zbyt wielu kilometrów. Trudno zgadywać.

- Odczucia w samochodzie są dobre. Dużo bardziej podoba mi się jazda tą konstrukcją niż buggy Peugeota. W określonych warunkach mam wiele frajdy i mogę przycisnąć. Ciężko wskazywać w tym momencie, co mogłoby być lepsze. Mamy dobry samochód, ale trzeba poczekać, aż porównamy się z buggy podczas Dakaru.

Konstrukcją i rozwojem samochodu zajął się Prodrive. Loeb cieszy się, że dołączył do zupełnie nowego projektu, co dało mu możliwość stworzenia auta dopasowanego do swoich wymagań.

- Początkowo chciałem dołączyć do zespołu z doświadczeniem, jakim jest Toyota, lub ponownie pojechać prywatnym Peugeotem, który wiemy jak działa. Jednak Prodrive bardzo chciał mi pokazać swój projekt.

- Pojechałem do nich i obejrzałem prezentację traktującą o tym, jak ten samochód jest tworzony. Wiele pracy poświęcono środkowi ciężkości. Zdałem sobie sprawę, że gdybym sam budował samochód, robiłbym to w taki sam sposób. Nie wiem co należy zrobić, by mieć jeszcze bardziej wydajne auto.

- Zobaczyłem wielką motywację i dużą fabrykę z odpowiednim zapleczem. Byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak poważny jest to projekt i pomyślałem, iż byłoby interesująco zacząć takie przedsięwzięcie od zera i zbudować samochód „wokół siebie”. To było chyba najlepsze rozwiązanie, choć mam świadomość, że pierwszy rok może być trudny i wciąż jest wiele do zrobienia.

Rajd Dakar rozpocznie się 2 stycznia. Na ten dzień zaplanowano ceremonię startu oraz krótki prolog.