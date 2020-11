Prodrive, ze swoim nowym projektem Bahrain Raid Xtreme, kontynuuje przygotowania do Rajdu Dakar 2021. Listopadowe testy odbyły się w Dubaju.

Zespół reprezentują Sebastien Loeb i Daniel Elena oraz Nani Roma i Dani Oliveras.

Loeb mówiąc o nowym projekcie, przekazał dla motorsport com: - Samochód jest bardzo kompaktowy, co przekłada się na zwinność. Dobrze się prowadzi. Kwestia mechaniki jest wymagająca, ze względu na zwartą konstrukcję, ale potrzebujemy mocnego auta, które będzie niezawodne. Pracujemy nad tym

- Jestem pewien, że przygotujemy coś całkiem niezłego - dodał. - Oczywiście mieliśmy pewne problemy, ale to normalne. Mogły się np. popsuć silnik i skrzynia biegów, ale to akurat nie miało miejsca.

Zespół obecnie dopracowuje samochód, a jego ostateczna dakarowa specyfikacja zostanie przetestowana w grudniu.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni - przyznał Nani Roma. - To ciężka praca, ale tak jest w przypadku każdego projektu, co w przyszłości zaowocuje. Z każdym kilometrem uczymy się samochodu. Trzeba poświęcić dużo czasu, aby dowiedzieć się jak najwięcej rzeczy o nowym aucie. Każdy jest bardzo zmotywowany, a im więcej godzin na to poświęcimy, tym więcej tematów wyjdzie na jaw.

Przez wspomniane piętnaście dni obaj kierowcy pokonali, łącznie, blisko 3800 kilometrów. Nowa konstrukcja nie sprawiała większych problemów.

Podczas kolejnego sprawdzianu przed styczniowym rajdem, Nani Roma zajmie się głównie testami zawieszenia, a Sebastien Loeb przeprowadzi próby wytrzymałościowe, na odcinkach zbliżonych dystansem do tych dakarowych.