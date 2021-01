Loeb i Elena wrócili w tym roku do rywalizacji w Rajdzie Dakar. Reprezentują zespół Bahrain Raid Xtreme i jadą zupełnie nowym BRX Hunter 4x4.

Na pierwszym etapie tegorocznej edycji ponieśli duże straty. Byli 24 minuty za zwycięzcami odcinka - Carlosem Sainzem i Lucasem Cruzem.

- Po piętnastu kilometrach kompletnie się zgubiliśmy pośród gór. Trwało to jakieś piętnaście minut. Nie mogliśmy znaleźć właściwej trasy i zawróciliśmy.- opowiadał Loeb. - Potem jechaliśmy w kurzu innych samochodów. Sprawy się komplikowały i znów pobłądziliśmy. Wyprzedził nas Peterhansel. Pomyślałem wtedy „do licha, on startował jako czternasty i jest już przed nami, podczas gdy my ruszaliśmy do etapu jako dziesiąta załoga, a przejechaliśmy dopiero 30 kilometrów”.

- Następnie dwa razy przebijałem opony i nie wiem, jak do tego doszło. Stało się to dwukrotnie na prostej. W tej sytuacji dalej jechałem już powoli, bo po stu kilometrach miałem tylko jedno koło zapasowe. 80 kilometrów później złapałem jednak kolejnego kapcia. W tym miejscu ziemia, jakby się rozpadła, wszędzie były ogromne kamienie.

Co ciekawe, 24 minuty straty do zwycięzcy odcinka specjalnego, pozytywnie zaskoczyło Loeba: - Nie bawiłem się dobrze. Do tego spodziewałem się większej straty. Czułem, że to może być nawet godzina. Rzadko kiedy zaliczałem tak zły etap.