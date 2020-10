Po dwóch latach współpracy w WRC, Loeb i Elena żegnają się z Hyundai Motorsport. Dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata jednak nie wyklucza w przyszłości ponownej kooperacji z koreańskim producentem.

- Odkąd Séb i Danos dołączyli do naszej ekipy, mamy zaszczyt mieć w naszym zespole ich bogatą wiedzę i doświadczenie - powiedział Andrea Adamo, szef Hyundai Motorsport. - Wszystkie obszary naszej działalności skorzystały z ich wiedzy, bezpośrednio lub pośrednio. Ich wkład pomógł nam walczyć o mistrzostwo i wygrać je w zeszłym sezonie.

Prodrive International wspierany finansowo przez Bahrain Mumtalakat Holding Company, wystawi w styczniowym maratonie dwa samochody grupy T1. Kolegą zespołowym Loeba będzie Nani Roma.

- BRX ma wielkie ambicje na Rajd Dakar 2021 i jestem podekscytowany, że będę częścią tej podróży. Zespół ma ogromne doświadczenie w każdy obszarze: najlepsze dzięki Prodrive, udokumentowane sukcesami Davida Richardsa i dzięki bogatej historii Bahrajnu w sporcie motorowym. Jestem pewien, że będziemy mocnymi faworytami na wydmach przyszłorocznego Dakaru - powiedział Sebastien Loeb.

Podsumowując swoją współpracę z Hyundaiem, przekazał: - Cóż to była za przygoda! Jestem niezmiernie wdzięczny za możliwość spędzenia tych dwóch lat w bardzo profesjonalnym zespole i w miłej atmosferze. Te dwa lata minęły niezwykle szybko, również ze względu na skrócenie tego sezonu o kilka miesięcy z powodu pandemii, ale będą one znaczącą częścią mojej kariery i kolejnym sukcesem producenta, do którego się przyczyniłem.

- Hyundai Motorsport dał mi najlepszy samochód WRC, jakim kiedykolwiek jeździłem i cieszę się, że mogłem rywalizować na najwyższym poziomie w aucie WRC najnowszej generacji. Teraz otwiera się nowy rozdział w 2021 roku z Prodrive w rajdach cross-country, ale kto wie co wydarzy się w WRC. Ani Hyundai Motorsport, ani ja nie chcemy całkowicie zamykać tej księgi - dodał.

Szef zespołu BRX i dyrektor Prodrive – David Richards, oświadczył: - W imieniu BRX z radością witam Sebastiena w zespole. Wnosi ze sobą bogactwo doświadczeń z rajdów i uważam, że jest jednym z najlepszych i najmocniejszych kierowców. Z niecierpliwością czekamy na bliską współpracę w najbliższych miesiącach, testując i przygotowując się do przyszłorocznego rajdu.

Samochód ekipy Bahrain Raid Xtreme to czteronapędowe auto napędzane 3,5 litrowym, turbodoładowanym silnikiem benzynowym V6. Za projekt jest odpowiedzialny Ian Callum. Prodrive pracuje nad rozwojem samochodu oraz silnika od połowy tego roku. Pierwszy egzemplarz zostanie zaprezentowany jesienią.