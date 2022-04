M-Sport szykuje się na Dakar

M-Sport połączył siły z innym zespołem wspieranym przez Forda, znaną południowoafrykańską stajnią NWM, która obecnie konstruuje samochody Ford Ranger T1+.

W ramach partnerstwa M-Sport i NWM będą dzielić się swoimi zasobami i współpracować w kontekście rozwoju rajdowego Rangera T1+. Należy podkreślić, że obydwie formacje mogą pochwalić się 25-letnią kooperacją z marką spod znaku błękitnego owalu.

M-Sport stanie się europejską siedzibą NWM i globalnym dystrybutorem Rangera, który obecnie jest wystawiany Mistrzostwach Południowej Afryki Cross Country. Pierwszym krokiem na drodze do Rajdu Dakar jest uruchomienie programu klienckiego w bazie M-Sportu w Dovenby, w Cumbrii.

Oprócz obsługi klienta, M-Sport będzie pracował z NWM nad rozwojem Forda Rangera T1+, testując auto i zbierając informacje zwrotne od klientów.

Oczekuje się, że pierwszy NWM Ford Ranger T1+ dotrze do Europy pod koniec maja. Wkrótce potem będzie dostępny do testów i dla kierowców chętnych do startów tym autem.

W komunikacie M-Sportu nie podano ostatecznych ram czasowych osiągnięcia założenia, jakim jest udział Rangera w Rajdzie Dakar, określając to jako „cel długoterminowy” i potwierdzając, że „przed nami lata pracy i rozwoju, w tym stworzenie odpowiedniej infrastruktury”, zanim będą mogli wziąć udział w tym wydarzeniu.

Te najnowsze przedsięwzięcie firmy M-Sport wzbogaci jej działalność, która obecnie składa się głównie z wystawiania półfabrycznego zespołu w Rajdowych Mistrzostw Świata, wspieranego przez Forda oraz z produkcji i rozwoju aut Rally2 i Rally3 przeznaczonych dla prywatnych zawodników.