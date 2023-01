Carlos Sainz, pilotowany przez Lucasa Cruza, spisał się najlepiej w samochodowej stawce na 368-kilometrowym odcinku specjalnym obejmując prowadzenie w rajdzie.

Po dotarciu na biwak, w szpalerze złożonym z członków zespołu Audi przejechał swoim pojazdem przez Sea Camp przy aplauzie wszystkich obecnych, a pierwszym który uścisnął mu dłoń był jego syn, kierowca stajni Scuderia Ferrari - Carlos Sainz junior.

- Dziękuję wszystkim za to fantastyczne przyjęcie. To wspaniałe dla zespołu, to jednak początek, walka jest bardzo wyrównana - mówił senior. - Etap na początku był bardzo kamienisty, baliśmy się, że złapiemy kolejnego kapcia. Od tego momentu jechaliśmy ostrożnie. W połowie próby trasa zrobiła się już bardziej piaszczysta i pojawiły się wydmy. To właśnie wtedy mocno cisnęliśmy, aby odrobić czas.

Najbardziej uderzająca była jednak wizyta jego żony Reyes wraz z Carlosem Sainzem jr. i jego dziewczyną Isabel.

- To wyjątkowy dzień, ponieważ moja rodzina po raz pierwszy przyjechała na Dakar i podkreślenie tego faktu etapowym triumfem to najlepsze co mogliśmy zrobić - dodał. - Cieszę się, że mogę tego doświadczyć. W każdym razie zachowujemy spokój, bo dopiero wszystko się zaczęło.

Kierowca zespołu Ferrari F1 na wieczornym podium wręczył medal swojemu ojcu, za zwycięstwo etapowe, w klasyfikacji Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych 2023.

- To mój pierwszy raz tutaj - mówił junior. - Odkrywam wiele rzeczy. To była wspaniała przygoda, kiedy mogłem obserwować poczynania taty siedząc w helikopterze. Idealnie, bo do tego wygrał ten etap. Cieszę się, moja mama też. To wspaniałe.

Dopytywany, czy w przyszłości rozważyłby udział w Dakarze, odparł: - Oczywiście. Skoro tu jestem, to znaczy, że się tym interesuję, a nie tylko dlatego, że mój ojciec się ściga. Rzecz jasna śledzę Dakar już od dawna, odkąd on tu startuje, więc będzie to już jakieś szesnaście czy siedemnaście lat.

