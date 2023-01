Były pilot Andreasa Mikkelsena w Rajdowych Mistrzostwach Świata, Ola Floene, uważa, że ​​trzykrotny zwycięzca imprez w WRC idealnie nadawałby się do rajdów terenowych, gdyby w przyszłości zdecydował się na zmianę tej dyscypliny.

Mikkelsen odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w WRC w 2015 roku właśnie z Floene na prawym fotelu, kiedy obaj byli kolegami z zespołu Ogiera i Latvali w Volkswagenie. Duet dwukrotnie kończył współpracę, najpierw kiedy Mikkelsen dołączył do Andersa Jaegera, a następnie do Torsteina Erikssona.

- Jest ciekawską osobą, więc myślę, że rajdy terenowe są dla niego stworzone. Byłem z nim w Abu Zabi dwa tygodnie temu i mieliśmy trzydniowy test z odpowiednią nawigacją. Był bardzo zainteresowany. Jest osobą o otwartym umyśle i nie zdziwiłbym się, gdybyśmy znowu go tutaj zobaczyli - powiedział Floene w rozmowie z portalem DirtFish.

- W pierwszym etapie, który wspólnie pokonaliśmy, jechał na maksymalnych obrotach, a potem dotarliśmy do punktu nawigacyjnego. Zobaczył linie na piasku i zaczął ciąć, ale nie wiedział, że musi złapać jeszcze punkt nawigacyjny! Traktował to jak odcinek specjalny WRC, ale to dyscyplina stworzona dla niego. Andreas lubi takie rzeczy i szybko się uczy - stwierdził Floene.

W tym roku partnerem Oli Floene w X-Raid Mini JCW Team jest Khalid Al Qassimi. Załoga zajmuje 20. lokatę w klasyfikacji samochodów po czwartym etapie Dakaru 2023.

Video: Klip z trzeciego etapu Rajdu Dakar 2023