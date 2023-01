W sobotę na przedostatnim etapie Rajdu Dakar rywalizowano na 153-kilometrowym odcinku specjalnym. Dla zawodników była to ostatnia okazja do surfowania na wydmach. Trasa była dość krótka, ale intensywna oraz wymagająca dużej wytrzymałości fizycznej, jak i mechanicznej.

Charan Moore zapowiadał wczoraj mocny atak na pozostałych dwóch etapach rajdu i tak też zrobił. Na trzynastej próbie zawodnik z Republiki Południowej Afryki wykręcił zdecydowanie najlepszy czas pośród motocyklistów podążających bez asysty.

Mario Patrao ustąpił mu o 4.47. David Gaits był trzeci (+14.33). 21 sekund do etapowego podium stracił David Pabiska.

Dotychczasowy lider Javi Vega pojechał wolniej o 19.52. To sprawiło, że Hiszpan stracił prowadzenie w Original by Motul. Przed niedzielnym finałem traci do Moore’a ponad siedemnaście minut.

Po trzecie miejsce w tej grupie zmierza Mario Patrao. Portugalczyk jest ponad godzinę za liderem oraz ma w zapasie niespełna dwie nad czwartym Pabiską.

Wyniki - Etap 13

Charan Moore (Husqvarna 450 Rally)

Mario Patrão (KTM 450 Rally Factory Replica) +4.47

David Gaits (KTM 450 Rally) +14.33

David Pabiška (KTM 450 Rally Factory Replica) +14.54

Simon Marčič (Husqvarna FE Rally Replica) +16.51

Javi Vega (Yamaha WR450F Rally) +19.52

Clément Razy (KTM 450 Rally) +22.42

James Martyn Hillier (Gas Gas 450 Rally) +28.29

Cesare Zacchetti (KTM 450 Rally Factory Replica) +33.58

Makis Dewi Rees-Stavros (Husqvarna FR450 Rally) +35.22

Po etapie: 1.Moore, 2. Vega +17.16, 3.Patrao +1.07.37, 4. Pabiska +3.02.2, 5.Gaits +4.40.43, 6.Marcic +5.37.2, 7.Rees-Stavros +6.31.5, 8.Vlcek +8.56.5, 9.Zachetti +9.43.13, 10.Razy +10.40.11

Video: Akcja z 12 etapu Rajdu Dakar 2023