Juan Pedrero Garcia podobnie jak w poniedziałek, również dzisiaj najlepiej spisał się pośród motocyklistów i quadowców samotnie mierzących się z wyzwaniami najtrudniejszego rajdu na świecie.

O ponad 22 minuty pojechał szybciej od Charana Moore’a, lidera Original by Motul w łącznych rezultatach. Trójkę uzupełnił Emanuel Gyenes (+22.36). Za podium znalazł się Benjamin Melot (+30.29).

Gynenes czy Melot choć zgłoszeni w Original by Motul, w tym roku są już tylko ambasadorami tej kategorii, nieliczeni w generalce tej stawki. Garcia z kolei podąża na mocniejszym motocyklu RallyGP, co też wyklucza go z końcowej tabeli tej grupy.

Jeśli chodzi o kolejne czasy na drugim etapie, uzyskali je: Wiedemann (+30.29), Vega (+31.8), Patrao (+49.28), Pabiska (+53.22), Neff (+1.08.47).

- To był bardzo trudny etap. Przez wiele kilometrów to była jak jazda w trialu - relacjonował Patrao. - Organizatorzy zapowiadali, że to będzie trudny Dakar, ale faktem jest, że jazda w takich warunkach na motocyklu, przez 430 kilometrów, powoduje duże zmęczenie. W każdym razie udało się ukończyć odcinek i mamy nadzieję, że jutro będzie lepiej bo dziś było wyjątkowo niebezpiecznie.

Moore prowadzi w rajdzie z przewagą niespełna dwudziestu minut nad Vegą.

Wyniki - Etap 2

1. Juan Pedrero García (KTM 450 Rally Factory Replica) 5:44:20

2. Charan Moore (Husqvarna 450 Rally) +21.20

3. Emanuel Gyenes (KTM 450 Rally Factory Replica) +22.36

4. Benjamin Melot (KTM 450 Rally Factory Replica) +30.9

5. Mike Wiedemann (KTM 450 Rally Replica) +30.29

6. Javi Vega (Yamaha WR450F Rally) +31.8

7. Mario Patrão (KTM 450 Rally Factory Replica) +49.28

8. David Pabiška (KTM 450 Rally Factory Replica) +53.22

9. Paul Neff (KTM 450 Rally Factory Replica) +1.08.47

10. James Martyn Hillier (Gas Gas 450 Rally) +1:11.15

Po etapie: Moore, 2. Vega +19.11, 3. Wiedemann +20.46, 4. Patrao +50.23, 5. Pabiska +1.14.48, 6. Marcic +1.29.28, 7. Rees-Stavros +1.33.12, 8. Gaits +1:36.19, 9. Neff +1.43.25, 10. Gregory +1.55.23, 11. Vlcek +1.55.49

