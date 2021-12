Dakar: Na początek kwalifikacje

Uczestnicy maratonu nie będą mieli czasu na świętowanie Nowego Roku. Już w sobotni poranek, o godzinie 7:30 czasu miejscowego (5:30 w Polsce), pierwszy motocyklista ruszy na trasę odcinka kwalifikacyjnego.

Program pierwszej części inauguracyjnego etapu Dakaru - oznaczonej jako 1A - oferuje pewną dowolność. Zadaniem uczestników jest dostać się z Dżuddy do Hail, gdzie zaplanowano ceremonię startu. Dystans przekracza 800 km, jednak organizatorzy nie nakazują wyjazdu z bazy dopiero w sobotę. Około 225 km - tyle dzieli Dżuddę od startu odcinka kwalifikacyjnego - można pokonać już w piątkowe popołudnie. Ważne jest, by o swoim czasie ruszyć w sobotę rano do oesu.

Sportowa rywalizacja będzie - jak na warunki Dakaru - bardzo krótka. Długość przygotowanego odcinka to niespełna 19 km. Większość tego dystansu wiedzie po piaszczystym podłożu z domieszką wydm. Nie brakuje krótkiego szutrowego fragmentu.

Motocykliści i zawodnicy na quadach ruszą do odcinka w odwróconej względem numerów kolejności. Załogi pojazdów zgodnie z przyznanymi numerami. Najlepsza piętnastka motocyklistów oraz dziesięć załóg wybierze pozycje na drodze do niedzielnej części etapu, czyli 1B.

#52 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner Photo by: KTM Images