Na trzech kołach do mety

Tim i Tom Coronel mieli wypadek pięć kilometrów przed metą sobotniego odcinka specjalnego Dakaru.

Holenderska załoga zaliczyła rolowanie. Ich Century CR6 mocno ucierpiał. Zdołali jednak wznowić jazdę, dojeżdżając do finiszu na trzech kołach.

- Nasze rolowanie trwało wieczność - mówił na gorąco Tom Coronel. - Cztery, pięć, sześć razy? Nie wiem.

- Dakar jest nieubłagany - dodał Tim. - To była mała górka piasku. Wjechaliśmy na nią przy prędkości około 170 km/h i wystrzeliło nas.

Duet dotarł do mety z ponad godzinną stratą. Stamtąd załoga ciężarówki ekipy Riwald zaciągnęła ich do strefy serwisowej. Mechanicy mieli tam dwie godziny na naprawę samochodu. Następnie należało rozpocząć podróż na biwak do Al Duwadimi, gdzie wszystkie pojazdy wstawiane są do parc ferme, ponieważ w ten weekend uczestnicy zawodów mierzą się z etapem maratońskim. Nie udało się jednak tego wszystkiego zrealizować.

Zespół ostatecznie skierował się do Rijadu. Tam samochód zostanie naprawiony w najbliższych dniach, przed powrotem Holendrów do rywalizacji we wtorek, po dniu przerwy. Tym samym ich walka o dobrą pozycję w generalce dobiegła końca. Przed siódmym etapem plasowali się na piętnastej pozycji w kategorii samochodów.

AKTUALIZACJA: Zawodnicy dostali ostatecznie zgodę na start do ósmego etapu. Samochód zdołano odpowiednio przygotować do dalszej rywalizacji. Dopisano im jednak do rezultatu karę dziesięciu godzin. To sankcja za jazdę po drodze publicznej autem na trzech kołach.

Video: Klip z szóstego etapu Rajdu Dakar 2023