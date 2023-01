Ekipa Hero w tegorocznym Dakarze sięgnęła po swój najlepszy wynik w dotychczasowych startach w tym maratonie. Franco Caimi zajął dziesiąte miejsce pośród motocyklistów. Ross Branch wygrał dwa odcinki specjalne. Sebastian Buhler gościł raz na podium etapowym.

Dla Brancha był to pierwszy Dakar z Hero MotoSports. Na początku rajdu miał kraksę, potem, na trudnym czwartym etapie stracił ponad trzy godziny, gdy w jego motocyklu z powodu problemów technicznych zabrakło paliwa. W tych okolicznościach szanse na dobry wynik w klasyfikacji generalnej były znikome. Jednak niezrażony cisnął mocno i odniósł dwa zwycięstwa etapowe. Ostatecznie był szesnasty w RallyGP.

Dla Caimiego również to był pierwszy Dakar w barwach Hero, po tym jak nie przystąpił do zeszłorocznej edycji z powodu kontuzji. Od samego początku argentyński zawodnik pokazywał bardzo regularne tempo, pięć razy finiszując w pierwszej dziesiątce i na koniec zajmując dziesiąte miejsce po dwóch tygodniach rywalizacji, podczas których dokuczały mu problemy z nogą.

Buhler, który powrócił do rajdów po prawie rocznej przerwie spowodowanej kontuzją, zaprezentował się znakomicie. W swoim trzecim Dakarze z Hero MotoSports zdobył swoje pierwsze w karierze podium etapowe, zajmując drugie miejsce na drugim oesie. Również stracił kilka godzin na czwartym odcinku specjalnym, mając podobne problemy z paliwem co Branch. Jednak konsekwentnie wspinał się w górę stawki i ukończył Dakar na czternastej lokacie w RallyGP.

Dla Joaquima Rodriguesa, jednego z pierwszych zawodników tej formacji, rajd zaczął się dobrze, dwukrotnie finiszował na oesach w pierwszej dziesiątce. Jednak niefortunna kraksa na czwartym etapie spowodowała złamanie kości udowej i doprowadziła do wczesnego odpadnięcia Portugalczyka z rajdu. Obecnie wraca do zdrowia po udanej operacji.

Zespół indyjskiego producenta motocykli i skuterów, wspierany przez Motul, wszedł do świata rajdów cross-country zaledwie siedem lat temu. W Dakarze 2022 odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo etapowe. W tegorocznej edycji, mimo wielu trudności, wyznaczyli sobie nowy punkt odniesienia.

- Jestem zachwycony, że ukończyłem Dakar 2023. Cieszę się również ze względu na zespół. Mieliśmy kłopoty, aby dotrzeć do mety, ale udało się. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Naprawdę czuliśmy tę energię w ciągu ostatnich kilku tygodni i bardzo to doceniam. Teraz czas pozbierać się i przygotować do kolejnego rajdu - powiedział Caimi.

- To był naprawdę ciężki Dakar. Długie etapy, długie dojazdówki, deszcz, wydmy - dla mnie to był jeden z najtrudniejszych Dakarów w historii - powiedział Buhler. - Miałem na początku kilka problemów, ale udało nam się je pokonać i od tego czasu wyniki były znacznie lepsze. Zespół również poczynił spore postępy, Ross wygrał dwa etapy. Motocykl działał bez zarzutu. Negatywnym aspektem tym razem jest kraksa i kontuzja JRoda, ale jestem pewny, że wyzdrowieje i wkrótce wróci do startów w rajdach.

- Udało się ukończyć Dakar 2023. To była długa impreza i tym razem musieliśmy pracować dużo ciężej. Miałem skomplikowany pierwszy tydzień, ale jestem szczęśliwy, że sięgnąłem po dwa zwycięstwa etapowe - mówił Branch.

- Rajd był niesamowity. Było naprawdę ciężko zarówno dla nas, jak i dla maszyn, ale zespół spisał się wspaniale - dodał. - Postawiliśmy kilka kroków w dobrym kierunku. Następny przystanek to Abu Zabi i jestem bardzo podekscytowany możliwością udziału w tej imprezie jak i całą dalszą częścią tego roku. Mamy dużo pracy do wykonania w tym sezonie przed kolejnym Dakarem. Dziękuję wszystkim za wsparcie i za wiarę w nas.

Po Dakarze 2023 Hero jest czwarte w klasyfikacji producentów w mistrzostwach świata.

