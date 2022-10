W marcu Roma poinformował, że zdiagnozowano u niego raka pęcherza moczowego. Operacje oraz późniejsza chemioterapia istotnie poprawiły stan zdrowia Hiszpana. Jednak czas poświęcony na rekonwalescencję nie pozwolił na odpowiednie przygotowania i Roma ogłosił, iż nie wystąpi w najbliższej edycji Rajdu Dakar.

Roma zadebiutował w maratonie w 1996 roku. Najpierw ścigał się na motocyklu, a następnie zamienił dwa na cztery kółka. Wygrywał w obu kategoriach. Aż do teraz nie opuścił żadnej edycji Dakaru. W styczniu miał ruszyć na pustynne odcinki jako członek Bahrain Raid Xtreme, którego barwy reprezentować będą Sebastien Loeb i Orlando Terranova.

- Dzisiaj chcę ogłosić, że zabraknie mnie na starcie Dakaru 2023 - ogłosił Roma za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Wyzdrowiałem, czuję się dobrze i nawet wróciłem w ostatnich tygodniach do samochodu. Jednak ze względów technicznych i z powodu braku czasu, wzięcie udziału byłoby zbyt skomplikowane.

- Jak wiecie, nie jest to dla mnie łatwy rok. Operacje i trudne momenty po „chemii” były sporym wyzwaniem, ale w każdym gorszym momencie motywacja do kolejnego startu pomagała mi iść naprzód. To całe moje życie i przez 27 lat nie opuściłem żadnej edycji Dakaru.

- Teraz myślę już o kolejnym sezonie. Zapewniam was, że mój Hunter i ja wrócimy do rajdów z pełnym entuzjazmem w 2023 roku. Dziękuję wszystkim za wsparcie!

Rajd Dakar ruszy 1 stycznia.

