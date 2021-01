Al-Attiyah i Baumel we wtorek byli najszybsi na trzecim etapie rajdu i już koncentrują się na piątym i szóstym odcinku specjalnym. Spodziewają się, że będą kluczowe w ich nadziejach na odniesienie zwycięstwa w rajdzie.

Po trzech etapach Al-Attiyah traci do prowadzącego Peterhansela nieco ponad pięć minut.

- To jest rajd sprinterski. Nasza strategia zakłada, aby cisnąć przez cały czas, nawet gdy jechaliśmy z przodu. Wiedzieliśmy, że nawigacja będzie trudna, ale należało podejść do tego odważnie. Kiedy otwiera się trasę, to nie zawsze oznacza, że przegrasz - powiedział Al-Attiyah po przybyciu na biwak w Wadi Ad-Dawasir.

- Otwieranie etapu i wygranie go stanowi naprawdę dobre uczucie - przyznał. - Jutro ponownie ruszamy jako pierwsi. Zapowiada się, że (w środę) będą szybkie trasy, ale i trudny teren, choć nawigacja powinna być łatwiejsza.

- Chcemy znaleźć się na dobrej pozycji przed dwoma kluczowymi etapami Dakaru 2020 - piątym i szóstym. Dlatego jeszcze wciąż rozważamy, jaką przyjmiemy strategię - dodał.

Choć jest w trybie ataku, stara się unikać niepotrzebnego ryzyka: - Wczoraj dobrze się czułem, zarówno jeśli chodzi o wyczucie samochodu, jak i teren, w którym się ścigaliśmy. Dzisiaj natomiast chcieliśmy odrobić jak najwięcej czasu. Atakowaliśmy od samego początku. Byłem zadowolony z naszego tempa.

- Tak naprawdę nie powinno się jechać na granicy możliwości, bowiem kiedy otwierasz trasę, łatwo o błąd. Kluczem do zwycięstwa jest zrozumienie, gdzie można cisnąć, a gdzie nie, w zależności od terenu - podkreślił.

Stephane Peterhansel i Edouard Boulange mieli dziś trzeci czas, do Nassera stracili cztery minuty. Na trasie odcinka byli zmuszeni do zmiany koła w swoim Mini John Cooper Works Buggy.