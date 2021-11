Nowa Toyota w Rajdzie Dakar

Całkowicie nowa konstrukcja wyszła już z fazy prototypu, ale będzie nadal rozwijana i udoskonalana w tygodniach poprzedzających Rajd Dakar, który rozpocznie się na początku stycznia przyszłego roku.

W związku z dążeniem Toyoty do tworzenia coraz lepszych samochodów poprzez udział w Rajdzie Dakar, GR DKR Hilux T1+ stanowi największy skok technologiczny w programie Toyoty w Dakarze, od momentu jego powstania w 2011 roku.

Nowe auto napędzane jest silnikiem V6 o pojemności 3,5 litra, z podwójnym turbodoładowaniem, który pochodzi z kultowej Toyoty Land Cruiser 300 GR Sport. Zgodnie z przepisami całkowita masa auta została zwiększona do 2000 kg. Osiągi nowego silnika są regulowane przez przepisy FIA, a więc oferuje on 298 kW mocy i około 660 Nm momentu obrotowego, co jest zgodne z możliwościami jednostki produkcyjnej.

Skok zastosowanego zawieszenia został zwiększony z 280 mm do 350 mm, co pozwala kierowcy w pełni wykorzystać nowe opony, których rozmiar zmienił się z 32 cali na 37 cali. Wzrosła również ich szerokość z 245 mm do 320 mm.

Zastosowano najnowszy wzór nadwozia, zgodny z linią używaną przez producenta zarówno w WEC, jak i WRC, nawiązującą do samochodów drogowych, choć ogólna bryła nie uległa większym zmianom. Kokpit jest podobny do tego, wykorzystywanego w poprzednim modelu. Auto zabiera na pokład tylko dwie opony zapasowe, w przeciwieństwie do trzech, jak poprzednio, co dyktują nowe przepisy w najwyższej dakarowej klasie.

W Dakarze 2022 zespół wystawi cztery zupełnie nowe Hiluxy w wersji T1+, a na czele ataku Toyota Gazoo Racing staną Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel. Zwycięzcy Rajdu Dakar z 2019 roku ponownie będą mieli za kolegę z zespołu Giniela de Villiersa (triumfatora edycji 2009), którego tym razem będzie pilotował Dennis Murphy.

Południowoafrykańczycy Henk Lategan i Brett Cummings powrócą na trasy, aby pokazać swoje tempo na pełnym dystansie rajdu, po tym jak ulegli wypadkowi podczas piątego etapu w tym roku. W czwartym aucie zasiądą Shameer Variawa i Danie Stassen, obaj z RPA.

Rozwój nowego samochodu będzie kontynuowany w ten weekend, ponieważ zarówno Nasser, jak i Giniel wezmą udział w ostatniej rundzie South African Cross-Country Series 2021 (SACCS). Rajd odbędzie się w okolicach miasta Parys i obejmuje 400 km ścigania w zróżnicowanym terenie, ale obaj nie będą klasyfikowani w generalce, ponieważ kategoria T1+ otrzyma homologację dopiero od pierwszego stycznia 2022 roku. Natomiast Henk Lategan i Brett Cummings, którzy są obrońcami tytułu w SACCS, będą rywalizować w Toyocie Hilux w poprzedniej specyfikacji, aby zdobyć punkty do klasyfikacji mistrzostw.

Zespół przeprowadzi ostatnie testy w RPA przed przygotowaniem samochodów do wysyłki do Arabii Saudyjskiej na początku grudnia.

