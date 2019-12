Nowe Hino na Dakar

Po 36 zaliczonych Dakarach zakończył karierę założyciel zespołu, Yoshimasa Sugawara. 78-latek widniejący w Księdze rekordów Guinnessa, Yoshimasa od 1992 roku prowadził ciężarówki Hino, sześć razy osiągając metę Rajdu Dakar na drugim miejscu.

Team utworzony przez Hino Motors Ltd. i Japan Racing Management, firmę kierowaną przez syna Yoshimasy, Teruhito Sugawarę, przyjął do składu nowego kierowcę, Ikuo Hanawę, oglądanego w Baja 1000 i na Pikes Peak. Podobnie jak w Silk Way Rally, Hanawa poprowadzi nowe Hino 600 Series z "nosem" i automatyczną skrzynią biegów. Pilotem będzie syn Ikuo, Yudai Hanawa, pokładowym mechanikiem została kobieta - Mayumi Kezuka.

Nowy dyrektor zespołu, Teruhito Sugawara dwudziesty raz wystartuje w Dakarze. Były pilot ojca, Teruhito od 2005 roku pełni funkcję kierowcy i 11 razy wygrał klasę do 10 l, zajął szóste (2005), siódme (2006), ostatnio dziewiąte miejsce w generalce. Nowym pilotem 47-latka będzie Hirokazu Somemiya, pokładowym mechanikiem - Yuji Mochizuki.

Sugawara pozostanie w sprawdzonym Hino 500. Obydwie ciężarówki napędza 8,8-litrowy, 6-cylindrowy turbodiesel A09C-TI o mocy 750 KM. Nowe Hino 600 jest krótsze o 8 cm, cięższe o 175 kg. Serwisowe wsparcie zapewnią dwa Hino 700 Series ZS.

