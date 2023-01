Piąty etap liczył 645 kilometrów. Była to ponownie pętla w regionie Ha’il, na której dystans samego odcinka specjalnego wynosił 374 kilometry. Piaszczystą trasę charakteryzowały rozległe, otwarte przestrzenie, usiane licznymi, dużymi wydmami.

W stawce Original by Motul najlepiej poradził sobie Javi Vega obejmując prowadzenie w grupie motocyklistów podążających bez asysty. Chociaż musiał mocno uważać na tylną, nadwyrężoną oponę w Yamasze, której nie zmienił po środzie, nie przeszkodziło mu to w dzisiejszym triumfie.

Dotychczasowy lider - Charan Moore był drugi (+1.42). Nie udało mu się powetować wczorajszych trudności, kiedy to problemy z pompą paliwa w Husqvarnie kosztowały go około dwudziestu czy nawet trzydziestu minut. Do prowadzącego ma jednak zaledwie jedenaście sekund straty.

Czech David Pabiska skompletował czołową trójkę (+18.18). Wolniejszy od lidera o niespełna pół godziny był Makis Dewi Rees-Stavros (+29.49). Dalej w wynikach znalazł się Paul Neff (+32.27).

Mario Patrao wczoraj drugi dziś musiał zadowolić się szóstym miejscem (+43.10). Pozostał trzeci w łącznych wynikach (+1.06.7). Pabiska w walce o podium odrobił do Portugalczyka blisko 25 minut.

Wyniki - Etap 5

1.Javi Vega (Yamaha WR450F Rally)

2.Charan Moore (Husqvarna 450 Rally) +1.42

3.David Pabiška (KTM 450 Rally Factory Replica) +18.18

4.Makis Dewi Rees-Stavros(Husqvarna FR450 Rally) +29.49

5.Paul Neff (KTM 450 Rally Factory Replica) +32.27

6.Mario Patrão (KTM 450 Rally Factory Replica) +43.10

7.Cesare Zacchetti (KTM 450 Rally Factory Replica) +45.34

8.David Gaits (KTM 450 Rally) +48.35

9.Petr Vlček (KTM 450 Rally) +1.07.29

10.James Martyn Hillier (Gas Gas 450 Rally) +1.11.37

Po etapie: 1. Vega, 2. Moore +11s, 3. Patrao +1.06.7, 4. Pabiska +1.52.56, 5. Gaits +3.07.19, 6. Neff +3.09.51, 7. Rees-Stavros +3.31.57, 8. Vlcek +3.57.55, 9. Hillier +4.12.23, 10. Zacchetti +4.27.22

Video: Klip z czwartego etapu rajdu Dakar 2023