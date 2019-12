Nowy sponsor Vanagasa i Rozwadowskiego

Po wycofaniu się General Financing, nadwozie Hiluxa ozdobiły reklamy AS Inbank - estońskiego banku działającego na Litwie. Prezentacja zespołu miała miejsce na terenie hotelu Hilton Garden Inn w centrum Wilna.

Benediktas Vanagas zaliczy ósmy start w Rajdzie Dakar - piąty z Sebastianem Rozwadowskim. W tym roku litewsko-polska załoga Team Pitlane osiągnęła metę na 11 miejscu. To najlepszy wynik kierowcy z krajów bałtyckich w historii Dakaru.

Team Pitlane rozrósł się do dwóch załóg. Do drugiego Hiluxa wsiądą Edvinas Juškauskas i Aisvydas Paliukėnas. 32-letni Juškauskas zaliczy dakarowy debiut w samochodzie, kupionym od Vaidotasa Žali. 24-letni Aisvydas Paliukėnas, również pierwszy raz uczestniczący w Dakarze, od 2013 roku startował w drogowych rajdach, do Winter Rally 2019 jako stały pilot Jonasa Pipirasa.