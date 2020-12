Początki „Original by Motul” sięgają roku 1978, kiedy Thierry Sabine wystartował w pierwszym Rajdzie Paryż Dakar. W tym czasie zasadniczo wszyscy motocykliście jechali w takiej kategorii. Z biegiem lat rajd profesjonalizował się, a w zawodach startowało coraz więcej zespołów fabrycznych. Jednak, aby zachować ducha Dakaru, utrzymano klasę dla zawodników, którzy przystępują do rywalizacji bez żadnego dodatkowego wsparcia. Nazwano to „Malle Moto Category”. „Malle” to francuskie słowo oznaczające skrzynię lub skrzynkę. Dosłownie określa to motocyklistów, którzy całe swoje zaplecze na rajd, mają zapakowanie do jednej skrzyni. Kiedy Motul połączył siły z ASO jako głównym partner Dakaru, nazwa kategorii została zmieniona na Original by Motul.

Tradycja została zachowana. Motocykliści ze wspomnianej grupy mogą liczyć tylko na siebie, jak i na pomoc kolegów jadących w tej samej klasie. Te zwyczaje doskonale wpisują się w podstawowe wartości firmy Motul. Ponieważ kategoria jest tak specyficzna, ma również swoje odrębne przepisy. Zasadniczo jeźdźcy mogą przywieźć ze sobą na rajd tylko jeden kufer z własnym wyposażeniem. Za pozostałe wsparcie na miejscu odpowiedzialni są zarówno Motul, jak i ASO.

ASO zapewnia jedną skrzynię dla zawodnika, w której przechowywane są jego rzeczy osobiste, części zamienne, narzędzia i akcesoria. Gwarantuje transport skrzyni, jednego kompletu kół oraz opon, namiotu i torby podróżnej. Do tego dochodzi możliwość bezpłatnego korzystania z generatorów, kompresorów, szaf narzędziowych i reflektora na stanowisku serwisowym.

Motul przekazuje zawodnikom smary i wszelkie produkty potrzebne do utrzymania motocykla w idealnym stanie. Do tego dochodzą też podnośnik, mata serwisowa, namiot, materac, śpiwór, koc, torba podróżna, plecak wodoodporny, ubranie i zestaw do higieny.

Original by Motul: wytrzymałość i tempo

Trzydziestu śmiałków wyruszy w styczniu z Dżuddy na trasę ekstremalnej przygody. Tegoroczny zwycięzca, Rumun Emanuel Gyenes, który osiągnął metę w mieście Qiddiya na 29 pozycji w klasyfikacji generalnej, będzie bronił trofeum. Do jego najgroźniejszych rywali będą należeć Francuz Benjamin Melot i David Pabiska z Czech, debiutant w tej kategorii, który w 2014 ukończył Dakar na 18 miejscu w klasyfikacji generalnej.