Ostatni sezon Dacii
W zeszłym tygodniu Dacia poinformowała, że po sezonie 2026 zamyka program startów w rajdach terenowych.
#219 The Dacia Sandriders Dacia: Sebastien Loeb, Edouard Boulanger
Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool
Po rozmowach z producentem, zespół potwierdził, że weźmie udział w W2RC 2026 i zakończy swój projekt w Abu Zabi, co oznacza, że nie stanie na starcie Dakaru 2027. Jednak w tym roku ostatecznym celem jest nadal zdobycie tytuł mistrza świata.
Wiatr ledwo zatarł na pustyni ślady ostatniego triumfu Dacii w Rajdzie Dakar 2026, a zespół już zdecydował, jak i kiedy zakończy swoją przygodę z rajdami terenowymi. Po kilku bezpośrednich rozmowach, Dacia potwierdziła Motorsport.com, że projekt Dacia Sandrider zakończy się wraz z finałem sezonu 2026.
Finałowa runda odbędzie się w Abu Zabi, w związku z czym udział w Dakarze 2027 został całkowicie wykluczony.
Wiadomość ta nadeszła zaledwie kilka tygodni po zwycięstwie Nassera Al-Attiyaha i Fabiana Lurquina w Arabii Saudyjskiej.
- Podstawowy cel programu – zwycięstwo w Dakarze w ciągu trzech lat – został osiągnięty w zaledwie dwa lata, a teraz, zamiast zwalniać tempo, ambicją jest zdobycie tytułu Mistrza Świata w Rajdach Terenowych – głosi komunikat.
Dacia weźmie udział we wszystkich pozostałych rundach W2RC 2026 roku. Kolejnym przystankiem będzie Portugalia, a następnie zespół uda się do Argentyny i Maroka. Sezon zakończy w Abu Zabi.
Zespół wystawi trzy samochody w każdym wydarzeniu, mimo że ma w składzie aż czterech kierowców najwyższej klasy: Al-Attiyaha, Sebastiena Loeba, Lucasa Moraesa – mistrza świata w rajdach terenowych 2025 oraz Cristinę Gutierrez. Zespół będzie decydował indywidualnie, którzy kierowcy wezmą udział w zawodach.
Nasser Al-Attiyah, Edouard Boulanger, Dacia Sandrider T1
Autor zdjęcia: A.S.O.
Poza zwycięstwem Al-Attiyaha w klasyfikacji generalnej, ostatni Dakar wzmocnił morale zespołu. Loeb z Edouardo Boulangerem zajął czwarte miejsce, Moraes z Dennisem Zenzem siódme, a Cristina Gutierrez i Pablo Moreno jedenaste.
Po udanym występie w Dakarze głównym celem jest zdobycie mistrzostwa świata 2026 i pożegnanie się z serią w wielkim stylu. Jeśli im się to uda, Dacia zamknie krótki, ale niezwykle udany rozdział.
Oglądaj: Dakar 2026 - Etap 13 Samochody
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Cadillac stawia na własne rozwiązania
Audi werbuje młodych i zdolnych
Hyundai się nie poddaje
Mokra robota Pirelli
Mniej wydm, ale więcej kilometrów, czyli Dakar 2026
Smak pierwszego zwycięstwa
Wrażenia z obozu Forda
Biało-czerwony Dakar
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze