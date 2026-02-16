Po rozmowach z producentem, zespół potwierdził, że ​​weźmie udział w W2RC 2026 i zakończy swój projekt w Abu Zabi, co oznacza, że nie stanie na starcie Dakaru 2027. Jednak w tym roku ostatecznym celem jest nadal zdobycie tytuł mistrza świata.

Wiatr ledwo zatarł na pustyni ślady ostatniego triumfu Dacii w Rajdzie Dakar 2026, a zespół już zdecydował, jak i kiedy zakończy swoją przygodę z rajdami terenowymi. Po kilku bezpośrednich rozmowach, Dacia potwierdziła Motorsport.com, że projekt Dacia Sandrider zakończy się wraz z finałem sezonu 2026.

Finałowa runda odbędzie się w Abu Zabi, w związku z czym udział w Dakarze 2027 został całkowicie wykluczony.

Wiadomość ta nadeszła zaledwie kilka tygodni po zwycięstwie Nassera Al-Attiyaha i Fabiana Lurquina w Arabii Saudyjskiej.

- Podstawowy cel programu – zwycięstwo w Dakarze w ciągu trzech lat – został osiągnięty w zaledwie dwa lata, a teraz, zamiast zwalniać tempo, ambicją jest zdobycie tytułu Mistrza Świata w Rajdach Terenowych – głosi komunikat.

Dacia weźmie udział we wszystkich pozostałych rundach W2RC 2026 roku. Kolejnym przystankiem będzie Portugalia, a następnie zespół uda się do Argentyny i Maroka. Sezon zakończy w Abu Zabi.

Zespół wystawi trzy samochody w każdym wydarzeniu, mimo że ma w składzie aż czterech kierowców najwyższej klasy: Al-Attiyaha, Sebastiena Loeba, Lucasa Moraesa – mistrza świata w rajdach terenowych 2025 oraz Cristinę Gutierrez. Zespół będzie decydował indywidualnie, którzy kierowcy wezmą udział w zawodach.

Nasser Al-Attiyah, Edouard Boulanger, Dacia Sandrider T1 Autor zdjęcia: A.S.O.

Poza zwycięstwem Al-Attiyaha w klasyfikacji generalnej, ostatni Dakar wzmocnił morale zespołu. Loeb z Edouardo Boulangerem zajął czwarte miejsce, Moraes z Dennisem Zenzem siódme, a Cristina Gutierrez i Pablo Moreno jedenaste.

Po udanym występie w Dakarze głównym celem jest zdobycie mistrzostwa świata 2026 i pożegnanie się z serią w wielkim stylu. Jeśli im się to uda, Dacia zamknie krótki, ale niezwykle udany rozdział.

