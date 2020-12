Patrão nie startuje

W wypadku podczas treningu 44-latek z Seii doznał złamania kości udowej lewej nogi. Patrão nie odzyskał pełnej sprawności i został zmuszony do rezygnacji ze startu.

- Zrobiłem wszystko, co mogłem, aby przybyć na Dakar w pełnej sprawności fizycznej, ale pomimo starań nie doszedłem do siebie na sto procent. W tym rajdzie wymagana jest stuprocentowa sprawność - mówi Mario Patrão. - To smutne i bardzo frustrujące, że po roku przygotowań musiałem podjąć taką decyzję. Wszystko było przygotowane, a teraz będę musiał śledzić Dakar z daleka.

Mario Patrão ma za soba siedem startów w Rajdzie Dakar. W 2017 zajął najwyższe - 20 miejsce. W 2016 wygrał klasę Marathon. Reprezentant Credit Agricola - Mario Patrão Motorsport zgłosił KTM 450 Rally i zamierzał rywalizować w Original by Motul - kategorii dla zawodników, którzy nie korzystają z pomocy serwisu.