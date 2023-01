Piąty etap Rajdu Dakar 2023 rzucił wyzwanie zawodnikom, wykorzystując nową pętlę wokół HA'Il. Teren był piaszczysty, naznaczony wydmami. Niektóre z nich były bardzo kruche. Utrudnienie stanowiła też wielbłądzia trawa.

Motocykliści zespołu fabrycznego Sherco, Lorenzo Santolino i Rui Gonçalves, zajęli odpowiednio 9. i 10. miejsce na tym etapie. W klasyfikacji generalnej po pierwszych pięciu dniach ścigania Santolino zajmuje 12. miejsce, a Gonçalves jest dziewiętnasty.

Dzisiaj zawodnicy ekipy wspieranej przez Motul przede wszystkim czuli dużą pewność siebie na trasie i mogli wyciskać maksimum ze swoich maszyn.

- Dobrze wystartowałem, wiedząc, że Mason Klein mnie dogoni. Udało mi się jechać z nim do 160 kilometra. Potem wolałem jechać swoim tempem do końca etapu. Czuję się dobrze z moim Sherco i jestem pewny siebie. Dzisiaj nie mogłem się doczekać zakończenia jazdy, a kilometry leciały powoli. To był trudny fizycznie etap, z trawą wielbłądzią i piaszczystymi grzbietami - relacjonował Santolino.

- Ten etap był w 100% piaszczysty, bardzo szybki, z dużą ilością wydm i trawy wielbłądziej. Startowałem daleko w tyle, ale od początku miałem dobry rytm, który udało mi się utrzymać do końca. Wyprzedziłem wielu motocyklistów. Jechałem sam w swoim tempie i finiszowałem w pierwszej dziesiątce. Po trudnym początku rajdu czułem się dobrze. Wszyscy jesteśmy zmotywowani i będziemy kontynuować pracę do samego końca - opowiadał Gonçalves

Jutro motocykliści wyruszą na szósty etap rywalizacji, w tym 467 kilometrów odcinka specjalnego, który poprowadzi ich z Ha'Il do Al Duwadimi.

Video: Dakar 2023 - Etap 5 - Najważniejsze wydarzenia