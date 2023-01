We wtorek dakarowa karawana skierowała się z Al-Ula do Ha’il, w północnej Arabii Saudyjskiej. Ścigano się w deszczowych warunkach na dystansie 447 kilometrów.

To był etap, na którym po raz pierwszy w historii rajdu, zastosowano dla motocyklistów bonusy czasowe, zgodnie z nowymi zasadami w Mistrzostwach Świata w Rajdach Terenowych. To premia dla trzech jeźdźców otwierających trasę, za najszybsze dotarcie do wyznaczonego punktu, w tym przypadku ustawionego na 240 kilometrze w strefie tankowania. Zasada ta dotyczy tylko wybranych odcinków specjalnych.

Mason Klein otworzył etap po swoim zwycięstwie poniedziałkowym i faktycznie jako pierwszy dotarł do 240 kilometra, za co odpisano mu od rezultatu 5.52 minuty. Podobny bonus otrzymał Skyler Howes (3.34) i Sebastian Buhler (2.33). To z pewnością im pomogło, ale nie liczyli się dziś w walce o zwycięstwo.

Odcinek wygrał Daniel Sanders. Zawodnik GasGas jako szesnasty ruszał do etapu i ta pozycja okazała się dla niego zdecydowanie korzystna. Od 47 kilometra notował najlepsze czasy i nie zmieniło się to już do samej mety.

- Na początku było ciężko ze względu na kamienie, ale mimo to udało się zaatakować. Celem było szybkie dotarcie do punktu tankowania i sprawdzenie, gdzie jesteśmy. Z przodu chłopaki wykonali dobrą robotę z nawigacją - mówił Sanders. - Potem znów dobrze zaatakowaliśmy w ostatniej części, było fajnie. Wiedziałem, że dziś będzie ciężko i że wczoraj nie powinniśmy byli wygrać odcinka. My Australijczycy jesteśmy dobrzy na pustyni i na Dakarze to procentuje.

Po wypadku Ricky’ego Brabeca, na drugie miejsce od 240 kilometra awansowa Kevin Benavides. Jego strata jednak stopniowo rosła i ostatecznie na mecie zameldował się 5.23 za rywalem.

Skyler Howes ze wspomnianym bonusem na koncie, również stanął na etapowym podium, ustępując zwycięzcy o 6.19.

Tym samym na trzech pierwszych lokatach zameldowało się trzech różnych producentów: GasGas, KTM i Husqvarna.

Klein stracił trochę więcej, ale dzięki rekompensacie zdołał zająć czwarte miejsce ze stratą 6.59 do Sandersa. Joan Barreda Bort musiał znosić ból po złamaniu dużego palca lewej stopy w poniedziałek. Hiszpan dzielnie walczył i był piąty.(+11.29).

Toby Price nie miał zbyt konkurencyjnego tempa na początku wtorkowej próby, dopiero w końcówce reprezentant KTM-a zaliczył zdecydowany awans co ostatecznie przełożyło się na szóste miejsce (+12.4). Za sobą miał dwóch reprezentantów Hondy Pablo Quintanillę (+14.35) i Adriena Van Beverena (+15.28).

AKTUALIZACJA: Pogorszenie warunków pogodowych sprawiło, że organizatorzy nie mogą już zagwarantować zawodnikom najlepszych warunków bezpieczeństwa, dlatego motocykliści zostali zatrzymani na CP2 (po 335 km) i CP3 (po 377 km). W przypadku zawodników, którzy dotarli do mety. ich wyniki zostaną utrzymane. Dla pozostałych zostaną dokonane obliczenia według średniej uzyskanej na pierwszej części etapu.

Wyniki - Etap 3

1. Daniel Sanders (Gas Gas 450 Rally Factory Replica)

2. Kevin Benavides (KTM 450 Rally Factory Replica) +5.23

3. Skyler Howes (Husqvarna 450 Rally Factory Replica) +6.19

4. Mason Klein (KTM 450 Rally Replica) +6.59

5. Joan Barreda (Honda CRF450 Rally) +11.29

6. Toby Price (KTM 450 Rally Factory Replica) +12.14

7. Pablo Quintanilla (Honda CRF450 Rally) +14.35

8. Adrien Van Beveren (Honda CRF450 Rally) +15.28

9. Joaquim Rodrigues (Hero 450 Rally) +16.5

10.José Ignacio Cornejo (Honda CRF450 Rally) +16.8

Po etapie: 1. Sanders, 2. Klein +04.04, 3. Benavides +4.53, 4. Howes +8.35, 5. Barreda +10.37, 6. Price +11.00, 7. Quintanilla +16.56, 8. Van Beveren +21.30, 9. Walkner +22.02, 10. Branch +23.42

