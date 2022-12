Poprawione Sherco na Dakar

W 45 edycji maraton Sherco wystawi trzech zawodników, są nimi Lorenzo Santolino, Rui Goncalves oraz Harith Noah.

Fabryczny zespół, wspierany przez Motula, podczas W2RC w dużym stopniu skupił się na testowaniu zawieszenia w 450 SEF Rally.

Santolino zakończył mistrzostwa na dziewiątej pozycji. Teraz przed nim Dakar, w którym chce powalczyć o miejsce w pierwszej piątce.

- Wyznaczenie celu w postaci wyniku jest bardziej jak marzenie niż bycie realistą, ponieważ jest tak wiele rzeczy, których nie możemy kontrolować - powiedział Lorenzo Santolino. - Oczywiście trzeba mieć jakieś założenie, a po zajęciu szóstego miejsca w 2021 roku, chcę finiszować w pierwszej piątce. Stanowi to duże wyzwanie, ponieważ nawet jeśli wszystko pójdzie dobrze, poziom rywali wciąż się poprawia. Jest wielu szybkich zawodników, którzy mają duże doświadczenie.

Czytaj również: Dakar i Motul stworzeni dla siebie

- Jedną z nowości dla zespołu było to, że wzięliśmy udział w nowych Mistrzostwach Świata w Rajdach Terenowych FIM W2RC. Sherco zobowiązało się do zaliczenia pełnej kampanii w tym roku, a w sezonie 2023 też pojedziemy ten cykl - dodał. - Staraliśmy się poprawiać podczas sezonu, szczególnie jeśli chodzi o pewność i bezpieczeństwo w zakresie wyczucia nowego zawieszenia. W Rajdzie Maroka zrobiliśmy krok wstecz, ale w Rajdzie Andaluzji odzyskaliśmy pozytywne odczucia. Mamy też kilka nowych rzeczy w silniku, które mają poprawić niezawodność i nieco polepszyć osiągi. Nie ma dużych zmian. To ta sama baza, ale wprowadziliśmy drobne aktualizacje.

Dla Santolino będzie to już piąty Dakar. Goncalves zaliczy trzeci udział w tej imprezie, w ostatniej edycji był 24. Dla Noaha będzie to czwarty występ. Najlepszy wynik zanotował w edycji 2021, był wówczas dwudziesty.

Video: Dakar 2023 - Prezentacja czołówki motocyklistów