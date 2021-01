Sebastien Loeb i Daniel Elena po trzech etapach rajdu zajmują szóste miejsce w generalce kategorii samochodów. Ich koledzy z zespołu - Nani Roma i Alexandre Winocq są sklasyfikowani na jedenastej pozycji.

Nowy samochód BRX Hunter T1, który powstał zaledwie cztery miesiące temu, nie sprawia większych problemów technicznych. Natomiast jeśli chodzi o sporą ilość przebitych opon, doświadczają tego tak samo, jak inni uczestnicy zawodów.

- Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że przez te trzy dni, nie mieliśmy prawie żadnych problemów technicznych z samochodami, co jest bardzo pozytywne – powiedział szef Prodrive, David Richards. - Mieliśmy jednak za to wiele przebitych opon, co jest frustrujące, do tego nawigacja była szczególnie trudna, a to przełożyło się na straty czasowe. Jednak wszyscy mają tak samo i ciśniemy dalej.

Sebastien Loeb po trzecim etapie przekazał: - Sądzę, że dzisiejszy wynik jest dobry. Po przebiciu opony na początku, później jechaliśmy stosunkowo czysto, nawigacja była dobra, wszystko szło idealnie. Potem, około 300 kilometra i podczas ostatnich stu, mieliśmy dwa kolejne kapcie tracąc kilka minut. Od tego momentu musiałem już podążać ostrożnie. To nieco frustrujące, ale generalnie za nami dobry etap.