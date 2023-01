Loeb i Lurquin wygrali środowy odcinek specjalny i zaliczyli pierwsze etapowe zwycięstwo w bieżącej edycji maratonu. Duet Bahrain Raid Xtreme pokonał Stephane’a Peterhansela i Edouarda Boulangera jedynie o 13 sekund.

Na mecie oesu Loeb zameldował, że jego BRX Hunter nie był w pełni sprawny. Wskazywał m.in. na brak wspomagania kierownicy. Okazało się jednak, że samochód został kompletnie unieruchomiony i Loeb z Lurquinem nie byli w stanie samodzielnie pokonać nawet stosunkowo krótkiej, bo 58-kilometrowej dojazdówki do biwaku.

Z pomocą dziewięciokrotnemu rajdowemu mistrzowi świata przyszli Prokop i Chytka - siedemnasta załoga dzisiejszego odcinka. Ford Raptor Czechów holował Huntera z mety oesu aż na stanowisko serwisowe Prodrive'u na biwaku.

- To był bardzo piaszczysty etap - meldował Prokop. - Po wczorajszych ulewach było wilgotno. Przez większość trasy była to jazda po śladach. Nie jest to mój ulubiony styl, ale to też część rajdu. Nasz silnik był przygotowany do nieco innych warunków. Głównym celem było przejechanie odcinka bez awarii i strat czasu.

- Zaliczyliśmy też małą przygodę już po zakończeniu etapu. Samochód Sebastiena Loeba doznał awarii w drodze na biwak i Francuz poprosił nas o holowanie. Mieliśmy mało benzyny, ale na ostatnich kroplach udało się szczęśliwie dotrzeć do celu.

Podczas wieczornego briefingu czeska załoga otrzymała za swoją postawę nagrodę fair play.

