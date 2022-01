Seth Quintero triumfował na trzecim etapie maratonu. Amerykańsko-niemiecki duet dominował od pierwszego punktu kontrolnego, zdecydowanie odskakując rywalom. Jednak po problemach technicznych na drugim etapie, Quintero traci do lidera 16 godzin w klasyfikacji generalnej. To wielka szkoda dla niego, ale i łut szczęścia dla rywali, biorąc pod uwagę wysokie tempo, jakie pokazuje młody reprezentant Red Bulla. To dla niego drugi wygrany odcinek w tegorocznej edycji.

Na dwóch kolejnych pozycjach uplasowały się załogi zespołu EKS-South Racing: Francisco Lopez Contardo/Juan Pablo Latrach Vinagre (+5.16) i Sebastian Eriksson/Wouter Rosegaar (+7.3). Paweł Lebiedew i Kirill Szubin na wszystkich punktach notowali czwarty czas i na takim również miejscu zakończyli dzień (+8.33).

Kolejne miejsca zajęli: Sebastian Guayasamin/Ricardo Adrian Torlaschi (+17.49) i Fernando Álvarez/Xavier Panseri (+19.21).

Po wczorajszym triumfie pecha znów mieli Guillaume De Mévius i Tom Colsoul. Zatrzymali się na czternastym kilometrze z powodu defektu skrzyni biegów.

Cristina Gutiérrez i Francois Cazalet, którzy na 167 kilometrze mieli siódmy czas. Stanęli za 176 kilometrem. Również u nich doszło do awarii skrzyni biegów. Zdołali potem dotrzeć do mety, ale strata do zwycięzców odcinka wyniosła 1:24.04.

Andreas Mikkelsen i Ola Floene po wczorajszym dachowaniu, choć ukończyli poniedziałkowy odcinek, nie znaleźli się na liście startowej do trzeciego etapu. W Ich OT3 została uszkodzona klatka bezpieczeństwa.

Etap 3: T3

1.Seth Quintero/Dennis Zenz OT3

2.Francisco Lopez Contardo/Juan Pablo Latrach Vinagre Can-Am Maverick X3 +5.16

3.Sebastian Eriksson/Wouter Rosegaar Can-Am Maverick X3 +7.3

4.Pavel Lebedev/Kirill Shubin Can-Am Maverick X3 +8.33

5.Sebastian Guayasamin/Ricardo Adrian Torlaschi Can-Am Maverick X3 +17.49

6.Fernando Álvarez/Xavier Panseri Can-Am Maverick X3 +19.21

7.Javier Herrador Calatrava/José Lus Rosa Olivera Herrator Inzane X3 +21.24

8.Thomas Bell/Bruno Jacomy Can-Am Maverick X3 +21.51

9.Hans Weijs/Tim Rietveld Arcane T3 +23.22

10.Mario Franco/Yamaha YXZ 1000R +25.51

Po etapie: 1. Lopez, 2. Eriksson +9.9, 3. Lebedev +27.5, 4. Pichedez +1:19.0, 5. Alvarez +1:33.19, 6. Gutierrez +2:16.33, 7. Franco +2:27.0, 8. Guayasamin +2:28.7, 9. Bell +4:22.0, 10. Weijs +6:33.25