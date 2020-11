Rafał Sonik nie wystartuje w Rajdzie Dakar

Rafał Sonik, choć był zgłoszony do Dakaru 2021, poinformował, że rezygnuje z udziału w tej imprezie.

- Serce ciągnie mnie na Dakar Rally, ale rozsądek każe zostać. Po miesiącach analiz sytuacji podjąłem trudną dla mnie decyzję, rezygnuję z udziału w Dakar 2021 - poinformował Rafał Sonik.

- Przedyskutowaliśmy z zespołem możliwe scenariusze i doszliśmy do wniosku, że mamy zdecydowanie za wiele niewiadomych oraz czynników, na które nie mamy wpływu - kontynuował. - Dakar to spora inwestycja, a w najbliższej edycji dość ryzykowna. Zgodnie z protokołami bezpieczeństwa, jeśli którykolwiek z członków zespołu będzie mieć pozytywny wynik testu na covid-19, cały team będzie zdyskwalifikowany. W obecnych warunkach gospodarczych byłaby to po prostu nieodpowiedzialna decyzja.

- Sport musi zejść na drugi plan, kiedy na szali jest zdrowie i dobro bliskich, członków teamu, czy pracowników. Jak wiecie, obecny okres jest bardzo trudny dla branży centrów handlowych, a ja muszę mieć na uwadze nie tylko swoje ambicje sportowe, ale również ludzi, którzy na mnie polegają. Czuję się za nich odpowiedzialny, więc muszę na jakiś czas zrezygnować z realizowania swoich pasji, bo najważniejsze jest obecnie ich zdrowie oraz bezpieczeństwo - zakończył.

Dakar 2021 odbędzie się w dniach 2-15 stycznia.