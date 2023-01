Po pokonaniu w sobotę tylko dojazdówki, motocykliści w niedzielę wrócili do rywalizacji. Ścigali się na 346-kilometrowym odcinku specjalnym na południe od Al-Duwadimi. Następnie skierowali się do Rijadu. Tam, w stolicy Arabii Saudyjskiej, na całą rajdową karawanę czeka dzień przerwy. Akcja w 45 edycji maratonu zostanie wznowiona we wtorek, dziesiątego stycznia.

Charan Moore wygrywając ósmą próbę zapisał na swoje konto już czwarty etap pośród motocyklistów klasyfikowanych w Original by Motul. Za sobą miał legendę Dakaru Mario Patrao (+2.24). O kolejną minutę wolniej pojechał Javi Vega.

Na dalszych pozycjach uplasowali się David Pabiska (+25.53), David Gaits (+26.8), Simon Marcic (+27.46).

Moore po odzyskaniu prowadzenia po szóstym etapie znów stopniowo buduje swoją przewagę nad Vegą, która wzrosła do piętnastu minut. Patrao ustępuje liderowi z Republiki Południowej Afryki o 1.24.35.

Wyniki - Etap 8

1. Charan Moore (Husqvarna 450 Rally)

2. Mario Patrão (KTM 450 Rally Factory Replica) +2.24

3. Javi Vega (Yamaha WR450F Rally) +3.24

4. David Pabiška (KTM 450 Rally Factory Replica) +25.53

5. David Gaits (KTM 450 Rally) +26.8

6. Simon Marčič (Husqvarna FE Rally Replica) +27.46

7. Paul Neff (KTM 450 Rally Factory Replica) +37.47

8. Petr Vlček (KTM 450 Rally) +49.20

9. Cesare Zacchetti (KTM 450 Rally) +57.8

10.James Martyn Hillier (Gas Gas 450 Rally) +59.18

Po etapie: 1. Moore, 2. Vega +15.26, 3.Patrao +1.24.35, 4. Pabiska +2.43.4, 5.Gaits +4.11.50, 6.Rees-Stavros +5.13.44, 7.Marcic +5.24.39, 8.Vlcek +5.50.20, 9.Zachetti +6.19.45, 10.Gregory +7.14.20