Ruszyły zmagania w Original by Motul W Rajdzie Dakar 2023 do rywalizacji w Original by Motul przystąpiło 26 śmiałków zasiadających na motocyklach i jeden quadowiec.

Autor: Marcin Wyrzykowski Na prologu najlepiej spisał się Charan Moore jadący Husqvarną, notując do tego drugi czas w stawce motocyklistów Rally2. Emanuel Gyenes, drugi w Original by Motul w edycji 2022, rozpoczął ściganie w czwartej odsłonie maratonu w Arabii Saudyjskiej od drugiego czasu, wolniejszy o zaledwie sześć sekund. Trójkę w tej grupie skompletował Javi Vega, Hiszpan, który rozpoczął swój piąty Dakar. Ustąpił liderowi o szesnaście sekund. Mario Patrao, określany już jako jedna z legend rajdu, triumfator w grupie weteranów w 2022 roku, był czwarty (+23s). Dalej został sklasyfikowani Mike Wiedemann, a Benjamim Mellot, trzeci pośród motocyklistów samotnie pokonujących pustynię podczas poprzedniego Dakaru, zwody rozpoczął od szóstego czasu. WYNIKI 1.Charan Moore (Husqvarna FR 450 Rally)

2.Emanuel Gyenes (KTM 450 Rally Replica) +6s

3.Javi Vega (Yamaha WR450F Rally) +16s

4.Mario Patrão (KTM 450 Rally Factory Replica) +23s

5.Mike Wiedemann (KTM 450 Rally Replica) +33s

6.Benjamin Melot (KTM 450 Rally Factory Replica) +37s

7.James Martyn Hillier (Gas Gas 450 Rally) +40s

8.David Pabiška (KTM 450 Rally Factory Replica) +41s

9.Paul Neff (KTM 450 Rally Factory Replica) +43s

10.Tiziano Interno (Fantic XEF 450 Rally Factory) +47s akcje Bet here Bet now Bet here Bet now Poprzedni artykuł Dakar: Mówią po prologu Następny artykuł Klan Goczałów blisko czołówki akcje