Sainz i Peterhansel zostają w X-raid

Podobnie jak w poprzednich dwóch edycjach maratonu, obydwaj kierowcy poprowadzą Mini John Cooper Works Buggy.

Sainz i Lucas Cruz trzy razy triumfowali w Rajdzie Dakar - ostatnio w styczniu tego roku. Stéphane Peterhansel, którego nowym pilotem został Edouard Boulanger, powalczy o zwycięstwo numer 14.

Od poprzedniego Dakaru X-raid wprowadził poprawki w Mini Buggy. Pierwsze testy przeprowadzono pod koniec sierpnia. W przyszłym tygodniu obydwie załogi wystartują w Rajdzie Andaluzji.

- Carlos i Stéphane to dla nas wspaniała kombinacja - mówi team manager Sven Quandt. - Obydwaj są nie tylko bardzo szybcy, ale również dobrze ze sobą współpracują. Mnie również fajnie się z nimi pracuje, podobnie jak z Lucasem i Edouardem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że obydwaj kierowcy pozostają w X-raid, choć przygotowania do Dakaru nie są łatwe w tym roku.

- Niecierpliwie czekam na kolejny start z X-raidem w Dakarze - powiedział Carlos Sainz. - Oczywiście, postaram się obronić prymat z 2020. Teraz, kiedy upłynęło trochę czasu, muszę stwierdzić, że to jedno z moich zwycięstw, z których jestem bardzo dumny. Nadchodzący Dakar z pewnością będzie kolejnym wielkim rajdem - po tegorocznych doświadczeniach przypuszczalnie jeszcze lepszym. Co do Mini JCW Buggy, pomimo trudnego okresu zdołaliśmy poprawić parę rzeczy w samochodzie. Zespół wykonał wspaniałą pracę i myślę, że staliśmy się jeszcze lepsi.

- Nie mogłem wygrać poprzedniego Dakaru, ale mam z niego dobre wspomnienia - oświadczył Stéphane Peterhansel. - Duch współpracy w teamie był wspaniały, a Buggy bardzo dobrze się prowadziło. Byłem naprawdę zadowolony z mojego trzeciego miejsca. Nadal utrzymuję motywację - może nawet większą, bo wiem, że Buggy będzie jeszcze lepsze. Mam nowego pilota. Edouard posiada duży potencjał, który z pewnością może w pełni wykorzystać w Dakarze. Czekam również na powrót do Arabii Saudyjskiej - krajobrazy są tam po prostu niesamowite.