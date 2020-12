Sanz chora na boreliozę

Motocyklistka GasGas Factory Racing zachorowała parę miesięcy temu po ukąszeniu przez kleszcza, lecz jeszcze nie wyzdrowiała i nadal przyjmuje antybiotyki. Katalonka przebywa w Dubaju wraz ze swoim trenerem.

- To były najtrudniejsze miesiące mojego życia - powiedziała Laia. - Nie są to najlepsze warunki do przygotowania do Dakaru, jednak obiecuję dać z siebie wszystko, jak zawsze. Dziękuję zespołowi i sponsorom za wsparcie i zrozumienie sytuacji, a zwłaszcza moim bliskim za cierpliwość.

Laia Sanz dziesięć razy startowała w Rajdzie Dakar, każdorazowo wygrywając klasyfikację kobiet. W 2015 zajęła rekordowe dla kobiety, 9 miejsce w motocyklowej generalce.

Przed tygodniem Acciona Sainz XE Team przedstawił Laię jako swoją zawodniczkę na Extreme E. 34-latka utworzy załogę z Carlosem Sainzem.