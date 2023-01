Mathieu Serradori i Loic Minaudier, z ambicjami na finisz w pierwszej szóstce samochodowej stawki, rozpoczęli ściganie dość ostrożnie.

Załoga Century Racing CR6-T, wpierana przez firmę Motul, uplasowała się dziś na siedemnastym miejscu i taką samą pozycję zajmują w generalce, 18.31 za prowadzącymi Carlosem Sainzem i Lucasem Cruzem.

- Całkiem nieźle nam dzisiaj poszło. To był szybki etap i miałem dobre odczucia za kierownicą naszego Century Racing CR6-T, co pozwoliło nam utrzymać kontakt z czołową dziesiątką na początku odcinka - relacjonował Serradori.

Francuz podkreśla, że odzyskują zgranie i pewność siebie, dzięki czemu zaatakowali w końcówce 368-kilometrowej próby.

- Aby uniknąć kapci, byliśmy ostrożniejsi w kamienistej sekcji, czego konsekwencją było dopiero dwudzieste drugie miejsce w połowie etapu - dodał. - Ja i Loic Minaudier wracamy do naszego automatyzmu, samochód działa dobrze i zyskujemy pewność siebie.

- Pod koniec próby zaatakowaliśmy na podjeździe na wydmach co pozwoliło nam zająć siedemnaste miejsce tego dnia. To był fajny odcinek, szybki, techniczny i bardzo zróżnicowany. Dobrze się bawiliśmy, odzyskaliśmy pewność siebie, pozostając uważnymi, co dobrze wróży na przyszłość - podsumował.

Ich koledzy z fabrycznej stajni Century Racing - Brian Baragwanath i Leonard Cremer, są na siódmym miejscu w generalce (+7.51).

Video: Dakar 2023: Etap 1 - Samochody