Charan Moore po siedmiu dniach rywalizacji w 45 edycji maratonu przewodzi w kategorii Original by Motul.

Zawodnik pochodzący z Republiki Południowej Afryki, zasiadający na Husqvarnie, powrócił na pierwsze miejsce po szóstym etapie.

- Za mną solidny dzień. Jak do tej pory to był najlepszy etap w moim wykonaniu - przekazał Charan Moore. - Natomiast zmiany w Dakarze zachodzą szybko. Siódmy odcinek został odwołany, ale i tak mamy do przejechania dojazdówkę do Al-Duwadimi na mini etap maratoński. Ósma próba poprowadzi nas z powrotem do Rijadu.

- Uwielbiam to, jak ciężki jest ten Dakar. Dawajcie już drugą połowę rajdu - podkreślił.

Javi Vega po piątku spadł na drugie miejsce. Ustępuje liderowi o nieco ponad dwanaście minut.

- Łącznie 918 kilometrów etapu to było szaleństwo - relacjonował Javi Vega. - Do tego na dojazdówce zaczęło padać i znów przemokłem. W każdym razie jestem bardzo zadowolony z tego odcinka. Przejechałem go nieco spokojniej, bo zmęczenie daje znać o sobie. Mimo to złapałem komfortowe tempo, które dało mi drugie miejsce w Original by Motul i 37 w generalce.

- W sobotę mamy odwołane ściganie, ale i tak czeka nas do przejechania czterysta kilometrów na biwak w Al-Duwadimi, skąd w niedzielę ruszymy do ósmego odcinka specjalnego - dodał.

Trójkę kompletuje Mario Patrao. Portugalczyk jest sklasyfikowany 1.22.11 za Moore’em.

Video: Klip z szóstego etapu Rajdu Dakar 2023