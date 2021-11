Sam Sunderland opuścił zespół KTM, ale pozostał związany z austriackim producentem, bowiem przeniósł się do fabrycznej ekipy GasGas, gdzie będzie towarzyszył Danielowi Sandersowi. Duet jest potwierdzony nie tylko na Dakar, ale także na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

W ten sposób KTM zostaje z trzema zawodnikami w głównej ekipie: Toby Price, Matthias Walkner i Kevin Benavides; z dwoma pod marką Husqvarna: Skyler Howes i Luciano Benavides; a GasGas będzie miał Daniela Sandersa i Sama Sunderlanda. Wszystkie trzy ekipy są zdolne do walki o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej motocykli w nadchodzącym Dakarze, co jest jednym z powodów, dla których Austriacy zdecydowali się na taki układ.

Sam Sunderland jest jednym z najbardziej utytułowanych motocyklistów w strukturze KTM: odniósł zwycięstwo w Dakarze 2017, Mistrzostwach Świata FIM Cross Country w 2019 roku i dwukrotnie stawał na trzecim stopniu podium w Rajdzie Dakar, w edycjach 2019 i 2021.

Teraz wniesie całe to doświadczenie i szybkość do młodego zespołu, jakim jest GasGas.

- Dołączenie do zespołu GasGas Factory Racing jest dla mnie bardzo ekscytujące. Jest to stosunkowo nowy zespół, ale z solidnymi fundamentami i dużym doświadczeniem stojącym za programem. Z pewnością jest to dla mnie nowe wyzwanie i nowa szansa, a przebywanie w podobnym środowisku, co wcześniej, daje mi dużo pewności siebie, dzięki czemu mogę skupić się na wykonywanej pracy - powiedział Sunderland.

GasGas rywalizuje w Dakarze od kilku lat. W tym roku Laia Sanz zdobyła dla nich siedemnaste miejsce.

Sam Sunderland, Daniel Sanders