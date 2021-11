Szybszy samochód na Dakar

Bliźniacy wymienili The Beast na Century CR6, w którym na początku 2022 roku będą dążyli do zdobycia pierwszej dwudziestki w Arabii Saudyjskiej.

Pod koniec tegorocznego Rajdu Dakar Tim i Tom Coronel dawali do zrozumienia, że są gotowi na coś nowego, na kolejny krok. To stanie się teraz. Zastanawiając się nad wyborem nowego auta na edycję 2022, postawili na zdecydowanie szybszą maszynę.

Owszem, ostatnio Tim i Tom pojechali prawie idealny Dakar, kończąc legendarną, pustynną rywalizację na 26 miejscu. The Beast nie sprawiał im problemów, ale prawie codziennie pojawiał się ten sam zarzut „brakuje nam prędkości”.

- Byłem tym trochę zmęczony - powiedział Tom. - Gdybyśmy mieli super dobry dzień na wydmach lub na skałach, wszystko co zyskaliśmy, traciliśmy na szybkich sekcjach. 26 miejsce było całkiem niezłe, ale mieliśmy świadomość, że była szansa na finisz o dziesięć pozycji wyżej.

Z silnikiem Chevroleta V8 na pokładzie Century CR6, tempa nie będzie już brakować. Do tego w zbliżającym się Dakarze wyznaczono maksymalną prędkość 170 kilometrów na godzinę, więc różnice będą mniejsze.

Produkowany w RPA buggy z napędem na dwa koła sprawdziło się już na dakarowych trasach. Brian Baragwanath podczas etapów meldował się w nim sześć razy w pierwszej dziesiątce w ostatniej edycji. Rok wcześniej Mathieu Serradori wygrał nawet odcinek specjalny, ostatecznie kończąc rajd na ósmym miejscu w klasyfikacji generalnej samochodów.

- To prawdziwa rajdówka. Znamy właściciela Century Racing i konstruktora samochodu, Juliena Jardy'ego, od dawna - mówił Tim. - W ostatnich latach, gdy jeździliśmy The Beast, odwiedzał nas na biwaku prawie każdego wieczoru, stając się bardziej stanowczym, „musisz prowadzić mój samochód.” W przeciwieństwie do The Beast, Century to samochód stworzony do rajdów. Jest rozwijany od wielu lat. Z poprzednim autem wywodzącym się z imprez typu baja, byliśmy na granicy możliwości. Teraz mamy maszynę naprawdę stworzoną do ścigania się po pustyni.

