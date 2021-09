Nowe przepisy dotyczące najwyższej kategorii samochodów rajdowych zmusiły czołowe zespoły do zmodyfikowania swoich aut na Dakar 2022 (1-14 stycznia).

Audi, które debiutuje w tej legendarnej imprezie, jako pierwsze zaprezentowało pod koniec lipca swój innowacyjny pojazd hybrydowy (RS Q e-tron), a na początku września zakończyło dwutygodniowe testy w Maroku. Prodrive, który zaliczył shakedown w Walii, również udał się do Maroka na dwutygodniowe jazdy testowe.

Toyota, będąca w ścisłej czołówce dakarowej kategorii T1, zaprezentowała w środę pierwsze zdjęcia swojego nowego samochodu z napędem na cztery koła, w tymczasowym, czarnym kolorze nadwozia.

Japońska marka od kilku miesięcy pracuje nad nową wersją swojego konkurencyjnego Hiluxa (zwycięzca Dakaru w 2019), a w zeszłym tygodniu zakończyła pierwsze dni testowe na pustyni w Namibii z TGR DKR Hilux T1+, po krótszych jazdach w skalistym terenie w RPA kilka dni wcześniej.

Prototyp 4x4 zbudowany w oparciu o nowe przepisy 2022 posiada większe koła (37 cali w porównaniu do 32 w wersji 2021) i szersze (320 mm na tle 245 mm) oraz ma większy skok zawieszenia (350 mm w stosunku do 280 mm).

To bez wątpienia pomoże Toyota Gazoo Racing w poprawieniu swojej konkurencyjności w nadchodzącym Dakarze w Arabii Saudyjskiej, ponieważ w 2021 roku w ich samochodach doszło do ponad 50 przebić opon, pomimo współpracy z BF Goodrich w celu dostosowania ustawień do kamienistych saudyjskich dróg.

Linie aerodynamiczne nowego Hiluxa są zauważalnie inne, choć podstawa prototypu jest taka sama, dostosowana i poszerzona, aby pasowała do nowych wymogów regulacyjnych (2,3 metra szerokości w porównaniu do 2 metrów w 2021 roku). Podwozie nie zostało całkowicie przeprojektowane, ale otrzymało kilka aktualizacji.

Południowoafrykański oddział Toyoty, który od 2012 roku odpowiada za rozwój prototypu dakarowego, jest szczególnie podekscytowany nowym 3,5-litrowym silnikiem benzynowym twin-turbo V6, zmodyfikowaną jednostką pochodzącą z wersji GR-S nowej Toyoty Land Cruiser 300.

Najnowsza wersja silnika będzie testowana w przyszłym tygodniu w RPA przez Giniela de Villiersa i Henka Lategana podczas czwartej rundy South African Cross-Country Championship 2021 w Nampo.

Toyota nie planuje żadnego startu treningowego prototypu T1+. Skupi się głównie na testach.

Toyota Gazoo Racing ogłosiła również, kto zasiądzie w czterech, oficjalnych samochodach fabrycznych.

W zespole pozostaną Nasser Al Attiyah i Mathieu Baumel, drudzy w Dakarze 2021 po intensywnej rywalizacji ze Stephane’em Peterhanselem i Carlosem Sainzem. Giniel de Villiers w swoim dziewiętnastym Dakarze po raz pierwszy pojedzie wspólnie z Dennisem Murphy’m.

Do dwóch doświadczonych gwiazd dołączy młody Henk Lategan pilotowany przez Bretta Cummingsa. W swoim debiucie w 2021 roku, zaskoczył plasując się w pierwszej trójce na trzecim i czwartym etapie, po czym wycofał się na piątym etapie po ciężkim wypadku.

W czwartym samochodzie zasiądą Shameer Variwa, który zaliczy trzeci występ w Dakarze po zajęciu 21 miejsca w zeszłym roku. Nawigować go będzie Danie Stassen.

Galeria zdjęć: Testy Toyoty GR DKR Hilux T1+

Galeria zdjęć: Skład Toyota Gazoo Racing na Rajd Dakar 2022

