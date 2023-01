Organizatorzy nie podali zbyt wielu szczegółów tragicznego zdarzenia. Wiadomo, że doszło do niego dzisiaj, na trasie dziewiątego etapu.

Włoski kibic stał za jedną z licznych wydm i został potrącony przez pojazd biorący udział w rajdzie. Do rannego wezwano pomoc, jednak zmarł on na skutek odniesionych obrażeń podczas transportu helikopterem do szpitala.

