Po raz trzeci Dakar rozegrany zostanie w Arabii Saudyjskiej. Maraton składać się będzie z dwunastu etapów, podczas których zawodnicy pokonają 8375 km, z czego 4258 km przypada na odcinki specjalne.

Rajd rozpocznie się 1 stycznia krótkim prologiem między Dżuddą i Ha’il. Po nim zaplanowano ceremonię startu w Ha’il. Od 2 stycznia na uczestników czeka właściwa rywalizacja. Już kolejne dni przeznaczono na etap maratoński, a czwarty odcinek specjalny będzie najdłuższy w całym rajdzie - na czas zawodnicy pokonają 465 km. W drugiej części imprezy trasa zahacza o Ad-Dawadimi, Wadi ad-Dawasir i Biszę.

- Starałem się przygotować zbilansowaną trasę - powiedział David Castera, dyrektor rajdu, w rozmowie z hiszpańską edycją Motorsport.com. - To, co najbardziej skomplikowane, zachowałem na koniec. Według mnie odcinek jedenasty jest najtrudniejszy. Ma bardzo dużo wydm. Kluczem będzie nawigacja.

Najbliższy Dakar będzie inauguracyjną rundą nowo powstałych FIA World Cross-Country Rally Championship oraz motocyklowego odpowiednika. Z tego względu zmienione zostały zasady związane z wycofaniem się z rywalizacji. Wzorem WRC zawodnicy będą mogli wrócić do rajdu kolejnego dnia i - choć z dużą karą czasową - walczyć o etapowe zwycięstwa i punkty do klasyfikacji mistrzostw.

Pomimo tego że Arabia Saudyjska miała Dakar na wyłączność tylko w 2020 roku, nadal nie zrealizowano - również przez pandemię - planów odwiedzin sąsiednich państw. Organizatorzy nie porzucają jednak tej idei.

- Przez to wszystko, co stało się w ciągu ostatnich dwóch lat, odłożyliśmy ten pomysł, ale go nie porzuciliśmy. Arabia Saudyjska pozostanie głównym gospodarzem, ale myślimy o rozszerzeniu trasy na inne kraje.

- Brak realizacji tego pomysłu nie smuci mnie, ponieważ mamy tu wszelkie składniki. Trasa jest nowa w 60-70 procentach. Chęcią jest wyjazd poza Arabię Saudyjską i pracujemy nad tym, choć nie będzie to łatwe. Przekraczanie granicy jest teraz skomplikowane. Pozostaje to jednak marzeniem - podsumował David Castera.