Trzynaste zwycięstwo Price'a

Dwukrotny triumfator maratonu, Australijczyk z Red Bull KTM Factory Team wyprzedził o 35 sekund Kevina Benavidesa i Matthiasa Walknera.

Rywalizowano na 277-kilometrowym odcinku specjalnym na szlaku z Dżuddy do Biszy. Maciej Giemza osiągnął punkt 71 km z drugim czasem, stratą 47 sekund do Xaviera de Soultraita. Od punktu 135 km dyktował tempo Toby Price, dziewiąty na starcie. Giemza miał do odrobienia już 8 minut, a na mecie pojawił się z 18 czasem - trzy miejsca przed Adamem Tomiczkiem.

Otwierający trasę Ricky Brabec stracił 18,5 minuty. Drugi na starcie, Joan Barreda był wolniejszy od Price'a o 15.39.

Kolumbijczyk Jhon Trejos uszkodził nadgarstek w kraksie na 98 kilometrze. Xavier Flick wywrócił się przed punktem 92 km, ale pojechał dalej pomimo kontuzji nogi. Willy Jobart jadący hybrydowym Garnati, zaliczył upadek na 93 kilometrze i doznał urazu lewego biodra. Ciężka kraksa zatrzymała Ericka Blandina na 204 km.

Etap 1: Dżudda - Bisza 623 km (OS 277 km)

MOTOCYKLE

1. Toby Price (AUS) KTM 450 Rally 3:17.49

2. Kevin Benavides (RA) Honda CRF 450 Rally +35

3. Matthias Walkner (A) KTM 450 Rally +35

4. Sam Sunderland (GB) KTM 450 Rally +2.03

5. Lorenzo Santolino (E) Sherco 450 RTR +4.25

6. Xavier de Soultrait (F) Husqvarna FR 450 Rally +4.34

7. Franco Caimi (RA) Yamaha WR 450F +4.47

8. Skyler Howes (USA) Yamaha WR 450F +5.31

9. Luciano Benavides (RA) Husqvarna FR 450 Rally +7.39

10. Martin Michek (CZ) KTM 450 Rally +7.58

...

18. Maciej Giemza (PL) Husqvarna FR 450 Rally +13.06

21. Adam Tomiczek (PL) Husqvarna FR 450 Rally +15.34

45. Konrad Dąbrowski (PL) KTM 450 Rally +54.26

86. Jacek Bartoszek (PL) KTM 450 Rally +3:03.29

PO ETAPIE

1. Price 3:43.21, 2. K. Benavides +27, 3. Walkner +1.15, 4. Sunderland +4.11, 5. Santolino +5.01, 6. Caimi +5.15, 7. de Soultrait +5.22, 8. Howes +5.51, 9. L. Benavides +8.07, 10. Short +8.32, 16. Giemza +13.22, 23. Tomiczek +16.46, 45. Dąbrowski +57.58, 86. Bartoszek +3:17.49.