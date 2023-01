Kamil Wiśniewski na piątym etapie tegorocznego Dakaru zajął siódme miejsce i awansował również na siódme w kategorii quadów.

Tego dnia jednak zaliczył wywrotkę na trasie odcinka specjalnego. Poobijał się i złamał dwa palce u ręki. Z taką kontuzją nie może dalej uczestniczyć w zawodach.

- Wycofuję się z rajdu Dakar i to jest najtrudniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek musiałem podjąć. Na trasie doszło do wywrotki, w wyniku której mocno się poobijałem. Złamałem dwa palce u ręki, a bez sprawnej dłoni niemożliwym jest kontynuowanie rajdu. - poinformował Wiśniewski.

- W swojej dotychczasowej karierze sportowej przejechałem sześć Rajdów Dakar. Przy siódmym mój apetyt na podium był ogromny, a to z kolei zmusiło mnie do podjęcia ryzyka - dodał. - Taki jest motosport. Im wyżej mierzysz, tym więcej masz do stracenia. Zeszłoroczny zwycięzca w kategorii motocykli zakończył tegoroczny rajd na pierwszym odcinku. Tym razem się nie udało, ale wierzę, że wrócimy silniejsi. Wielkie dzięki za trzymanie kciuków.

Kamil Wiśniewski w tym roku zaliczał swój szósty Dakar. W poprzednim stanął na trzecim stopniu podium w kategorii quadów.