Choć technologia wodorowa miała już swoją prezentację w Rajdzie Dakar, MAN 6x6 w barwach KH-7 Epsilon Team, jest pierwszym pojazdem zasilanym połączeniem wodoru oraz oleju napędowego, który zgłoszono do zawodów.

Za kierownicą tej maszyny, w której zastosowano technologię opracowaną przez firmę Evarm, zasiądzie Jordi Juvanteny. Załogę utworzą również Fina Roman (która zastąpi w roli pilota Jose Luisa Criado) i Jordi Ballbe.

Hiszpanie oprócz rywalizacji z innymi ekipami, w edycji 2023 dorzucili sobie jeszcze jedno wyzwanie. Jest nim determinacja do badania możliwości ścigania się w najtrudniejszym rajdzie świata przy użyciu środków możliwie jak najmniej zanieczyszczających środowisko. Dlatego właśnie postawili na wodór. Krok ten podjęli z pomocą wspomnianej firmy Evarm, która specjalizuje się w przebudowie pojazdów w aspekcie zastosowania w nich paliw alternatywnych.

MAN 6x6 to jeden z najcięższych pojazdów na Dakarze, o masie własnej 11 500 kg, napędzany silnikiem o mocy 800 KM. Sześciocylindrowa jednostka rzędowa będzie spalała kombinację oleju napędowego i wodoru, który będzie wtryskiwany z dwóch zbiorników o łącznej pojemności 420 litrów, uzupełnianych na końcu każdego etapu za pomocą przenośnego generatora wodoru.

Kultowy maraton będzie zatem doskonałym poligonem doświadczalnym dla tego ambitnego wyzwania, które dostarczy nowych i decydujących danych w zakresie rozwoju systemów i logistyki paliwowej do wykorzystania w przyszłości w standardowych ciężarówkach. W istocie, jeśli eksperyment z 2023 roku zakończy się sukcesem, zespół KH-7 Epsilon zamierza uczynić wodór głównym paliwem dla swojego pojazdu w edycji 2024.

- Jesteśmy w drugim etapie tego projektu, który rozpoczęliśmy w ostatniej edycji w kontekście wykorzystania paliw ekologicznych - powiedział Jordi Juvanteny. - W 2023 roku zastąpiliśmy LPG wodorem, który jest całkowicie czysty i nie pozostawia śladu w atmosferze. To nasz sposób na oddanie Dakarowi części tego, co on nam dał. Ponadto, planeta domaga się zmian i nie możemy czekać na odpowiedź wyłącznie instytucjonalną. Musimy wszyscy ruszyć z miejsca, zaczynając już teraz. Nasz zespół zamierza dokonać wielkich i innowacyjnych rzeczy, a tym samym zrobić coś dla Ziemi, która nas o to prosi.

Juvanteny i Ballbe zakończyli Dakar 2022 na dwudziestym miejsce w generalce wagi ciężkiej. Dla Juvanteny’ego będzie to już 31 udział w tej imprezie.

Video: Dakar 2023: Astara napędzana e-paliwem