Zespół Audi w rywalizacji o zwycięstwo w 45 edycji Dakaru, próbował atakować liderujących Nassera Al-Attiyaha i Mathieu Baumela reprezentujących zespół Toyoty. Przed dzisiejszym etapem najwyżej sklasyfikowanymi z obozu niemieckiego producenta byli Stephane Peterhansel i Edouard Boulanger na drugim miejscu oraz Carlos Sainz i Lucas Cruz na czwartym.

Jednak podwójny wypadek na 212 kilometrze dzisiejszej próby przekreślił szanse marki z Ingolstadt na sięgnięcie po Touarega.

Po twardym lądowaniu za szczytem wydmy pilot Peterhansela, który doznał urazu kręgosłupa został zabrany do szpitala. W przypadku Sainza bardzo długo trwała prowizoryczna naprawa jego auta na trasie zawodów.

- Cały zespół życzy Edouardowi szybkiego powrotu do zdrowia - powiedział szef Audi Motorsport Rolf Michl informując również, że zawodnik zostanie natychmiast zabrany na specjalistyczne leczenie do Niemiec. Audi uspokoiło również, że Francuz nie doznał „żadnych trwałych obrażeń”.

Co do szans na powrót Carlosa Sainza i Lucasa Cruza do walki o czołowe lokaty, ale już tylko na poszczególnych próbach, zespół wierzy, że będzie to możliwe.

- Rok temu mieliśmy trudny pierwszy tydzień w Rajdzie Dakar - dodał Michl. - Jednak wciąż możliwe jest, że Mattias Ekström i Emil Bergkvist będą do samego końca w kontakcie, jeśli chodzi o walkę o podium. W przypadku Carlosa i Lucasa, mogą ścigać się o etapowe triumfy.

Carlos Sainz mówiąc o wypadkach swoim i Peterhansela, do których doszło w tym samym miejscu, przekazał: - Stephane dogonił nas, potem byłem tuż za nim, bardzo blisko. Jedyne co widziałem to lecący jego samochód, a ja lecący za nim. Kiedy wylądowaliśmy połamaliśmy zawieszenie, a Edouard doznał jakiegoś urazu kręgosłupa.

Video: Dakar 2023: Etap 6 - Samochody