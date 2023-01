Organizatorzy przekazali, że do zdarzenia doszło na 212 kilometrze piątkowego odcinka specjalnego. Peterhansel i Boulanger byli do tego momentu wirtualnymi liderami oesu. Według informacji zespołu Audi samochód nadawał się do dalszej jazdy, ale interwencji medycznej wymagał pilot. Boulanger uskarżał się na ból pleców i został helikopterem przetransportowany do szpitala na dokładne badania.

To samo miejsce okazało się pechowe również dla Sainza i Cruza. Hiszpanie także mieli wypadek. Załoga nie ucierpiała, ale RS Q e-tron E2 jest istotnie uszkodzony i niezbędna będzie pomoc serwisu.

Obie załogi były w ścisłej czołówce maratonu. Peterhansel i Boulanger po pięciu etapach zajmowali drugą pozycję. Sainz i Cruz byli tuż za podium.

Z kolei usterka techniczna spowolniła Yazeeda Al-Rajhiego i Dirka von Zitzewitza, trzecich w łącznej tabeli. Toyota Hilux zatrzymała się na 216 kilometrze próby.

Po niespełna 250 km dzisiejszego odcinka liderami są Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel.