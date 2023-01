Dla Hero MotoSports Team Rally, wspieranego przez Motul, zespołu który wszedł do rajdów cross-country dopiero siedem lat temu, wygrana na ósmym odcinku specjalnym 45 edycji Dakaru to już ich drugi taki sukces w dotychczasowych występach indyjskiego producenta.

Minionej niedzieli na najwyższym stopniu etapowego podium stanął Ross Branch. Sebastian Buhler również znalazł się w pierwszej dziesiątce próby, kończąc ją na szóstej pozycji. Franco Caimi był szesnasty w stawce RallyGP.

Świetny finisz Brancha na koniec pierwszego tygodnia rajdu ożywił morale zespołu. Chociaż zaczęli dobrze od podium na prologu i kolejnego podium na drugim etapie, miniony tydzień był dla nich trudny. Joaquim Rodrigues miał wypadek, w którym złamał nogę, a Branch i Buhler musieli zmierzyć się z wieloma problemami na późniejszych odcinkach specjalnych.

- To niesamowite być tutaj. Pracowaliśmy na to naprawdę ciężko - mówił Branch po dotarciu do dnia przerwy w Dakarze. - To był ciężki tydzień i jestem naprawdę szczęśliwy z etapowego zwycięstwa na koncie. W niedzielę rano czułem się naprawdę dobrze, motocykl był doskonały i postanowiłem naciskać tak mocno, jak tylko mogłem. To był dobry etap, nawigacja poszła w porządku i bardzo mi się podobało, ponieważ poszedłem na całość i cisnąłem przez cały czas. Wielkie podziękowania dla zespołu za cały niesamowity wysiłek i za to, że się nie poddali. To był szczęśliwy dzień i mam nadzieję, że w tym tygodniu zbierzemy kilka kolejnych zwycięstw.

- To był fajny etap - wspomniał Buhler ósmy odcinek specjalny, po którym uczestnicy rajdu mają chwilę wytchnienia. - To była dość szybka próba z kilkoma kamienistymi sekcjami, ale poradziliśmy sobie dobrze. Jestem zadowolony z dzisiejszego wyniku i zadowolony z tego, jak minął pierwszy tydzień. Miałem trochę problemów na niektórych etapach, ale koniec końców zanotowaliśmy kilka dobrych wyników. Jestem zadowolony z tego, jak zakończył się ten pierwszy tydzień i z niecierpliwością czekam na kolejny.

Wolfgang Fischer, szef zespołu, dodał: - Jak dotąd było to dla nas osiem długich dni plus prolog. Zaczęło się dla nas bardzo dobrze od podium w prologu, a następnie drugiego i czwartego miejsca na drugim etapie. Potem mieliśmy naprawdę ciężki okres, z Rodriguesem, który rozbił się i odpadł z rajdu, problemami technicznymi Rossa i Buhlera - to był bardzo burzliwy tydzień dla nas wszystkich. Jednakże jesteśmy podekscytowani, że zakończyliśmy pierwszy tydzień na wysokim poziomie - ze zwycięstwem etapowym Rossa i Hero MotoSports, szóstym miejscem Buhlera i regularną jazdą Franco. Jestem wdzięczny, że wszyscy nasi zawodnicy są bezpieczni i zdrowi. Również jeśli chodzi o Rodriguesa mamy dobre wieści. Po udanej operacji w Rijadzie został zabrany do domu. Wraz z zespołem jesteśmy w pozytywnym nastroju i wiążemy spore nadzieje z kolejnym tygodniem rajdu po dniu odpoczynku.

We wtorek 10 stycznia uczestnicy maratonu skierują się z Rijadu do Haradh. Czeka na nich odcinek specjalny o długości 358 kilometrów.

Video: Dakar 2023 - Etap 8 - Motocykle i Quady