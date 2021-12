Wszyscy trzej zawodnicy Yamahy, Adrien Van Beveren, Ross Branch i Andrew Short, czują się pewnie i podchodzą do tego wydarzenia z nastawieniem na sukces. Pierwszego stycznia 2022 roku cała trójka wyruszy na pustynię, rozpoczynając udział w 44. edycji najtrudniejszego rajdu na świecie.

Zaplanowany na 8 375 kilometrów Rajd Dakar rozpoczyna się tradycyjnym prologiem, po którym następuje dwanaście wymagających etapów. Oprócz dnia odpoczynku w połowie imprezy, podczas którego zawodnicy i zespoły mogą się przegrupować przed ostatnimi sześcioma dniami rywalizacji, Rajd Dakar po raz kolejny zapewni różnorodność trudnych terenów, fundując bezlitosny test dla wszystkich zawodników i ich maszyn. Ostatecznych zwycięzców poznamy 14 stycznia w Dżuddzie.

Adrien Van Beveren w tegorocznych mistrzostwach świata zajął drugie miejsce. Francuz wykorzystał serię jako część przygotowań do Dakaru 2022. Kończąc swój bardzo pozytywny sezon trzema zwycięstwami etapowymi i drugim miejscem w klasyfikacji generalnej w Abu Dhabi Desert Challenge w listopadzie, Van Beveren czuje, że wrócił do swojej najlepszej formy.

Dla Rossa Brancha rok 2021 był czymś w rodzaju nauki w jego pierwszym pełnym sezonie startów w rajdach. Demonstrując swoje możliwości świetnym zwycięstwem w Rajdzie Kazachstanu, pochodzący z Botswany zawodnik zaliczył imponujące etapowe finisze we wszystkich rundach mistrzostw świata, ale kilka niefortunnych incydentów zepsuło jego końcowe wyniki w generalkach.

Trzecim w składzie fabrycznej ekipy Yamahy jest Andrew Short, który wycofał się z Dakaru 2021 już na drugim etapie, po problemach z paliwem złej jakości. Jego najlepszym wynikiem w tej imprezie jest szóste miejsce w edycji 2019.

- Nadchodzący Dakar 2022 to ekscytujący czas dla zespołu po całym roku nieustannej, ciężkiej pracy mechaników i inżynierów oraz oczywiście zawodników, którzy osiągnęli tak wiele w 2021 roku - powiedział menadżer zespołu, Alexandre Kowalski. - Pracowaliśmy nad rozwojem motocykla i został on poddany próbie podczas mistrzostw świata FIM. Ross wygrał w Kazachstanie, a Adrien zakończył sezon jako wicemistrz świata, co jasno dowodzi, że zmierzamy we właściwym kierunku. Dzięki sukcesom w tym roku motywacja zespołu jest naprawdę wysoka, a to jest naprawdę ważne w tak długim rajdzie jak Dakar. W tej imprezie wszystko może się zdarzyć, ale wiem, że nasi zawodnicy ciężko pracowali, aby przygotować się w najlepszy możliwy sposób. Teraz możemy z ufnością patrzeć w przyszłość na Dakar i mam silne przekonanie, że będzie to udany rajd dla zawodników i całego zespołu.